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  • Импорт электроэнергии из РФ и ее транзит в Приднестровье ухудшает переговорные позиции Украины по транзиту газа, - Корольчук
04 ноября 2019, понедельник, 11:59 831
Политика 2019-11-04T14:30:03+02:00
Українські Новини
Импорт электроэнергии из РФ и ее транзит в Приднестровье ухудшает переговорные позиции Украины по транзиту газ

Импорт электроэнергии из РФ и ее транзит в Приднестровье ухудшает переговорные позиции Украины по транзиту газа, - Корольчук

Россия-Украина, Электроэнергия, Приднестровье, Юрий Корольчук, Герус Андрей, Игорь Коломойский

Импорт электроэнергии из России и ее транзит в Приднестровье, в случае прекращения транзита российского газа через Украину, ослабляет наши позиции в газовых переговорах с Кремлем. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире 112 канала.

Эксперт отметил, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину, под удар попадет Приднестровье, которое поддерживает Кремль. В такой ситуации российский газ для него заменят на российскую электроэнергию, которая будет поставляться через Украину.

"Россия поставляет газ через Украину в Приднестровье. И там есть ГРЭС, которая перерабатывает газ на электроэнергию. То есть, если не будет газа, не будет электроэнергии. Тогда вопрос очень простой. А где Молдова возьмет электроэнергию? В Украине возьмет. И она ее возьмет, эту электроэнергию, российскую. Потому что компания, которая будет импортировать электроэнергию из России, потом не буквально эту электроэнергию доставит по проводам, она мощности просто возьмет и потом поставит их в Приднестровье. Это фактически будет реэкспорт электроэнергии российской", - пояснил Корольчук.

По его мнению, после восстановления импорта электроэнергии из РФ Украина уже не сможет использовать "козырь" Приднестровья в газовых переговорах с Кремлем.

"Это в принципе ослабляет переговорные позиции Украины. Потому что "Нафтогаз" вел переговоры всегда предлагал, инициировал то, чтобы поставлять газ из подземных хранилищ в Молдову в случае прекращения транзита. А здесь для чего газ поставлять? Электроэнергию можно поставлять российскую. И это все накладывается, как пирог такой, слои пирога, коррупционного действительно. Потому что, кто-то же не просто так за этим всем стоит, инициировав эти изменения", - сказал Корольчук.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", связываемой с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки.

Больше новостей о: Россия-Украина Электроэнергия Приднестровье Юрий Корольчук Герус Андрей Игорь Коломойский

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