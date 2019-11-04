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  • Вячеслав Чечило: Если в Слуге народа не понимают кто их избиратель, то им на смену должны прийти другие политсилы
04 ноября 2019, понедельник, 10:39 2163 Мнение
Политика 2019-11-04T10:44:35+02:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: Если в Слуге народа не понимают кто их избиратель, то им на смену должны прийти другие политс

Вячеслав Чечило: Если в Слуге народа не понимают кто их избиратель, то им на смену должны прийти другие политсилы

Слуга народа, Вячеслав Чечило, Порошенко Петр, Зеленский Владимир, София Федина

Журналист, экс-главный редактор портала capital.ua Вячеслав Чечило считает, что политическая ситуация в стране приобретает все больше признаков углубляющегося кризиса. А новая власть так и не смогла реализовать на практике и части предвыборных обещаний. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Последние кульбиты новой власти заставляют задуматься над тем, а нужно ли нам ее поддерживать несмотря ни на что? Ну, типа, чтобы не допустить "реванша" Порошенко или кого-то там еще?

Так вот, мне кажется, не нужно. Более того, в наших интересах, как избирателя, проведение досрочных выборов и создание новой коалиции.

Социология примерно показывает, кто голосовал за Слугу народа. Это аполитичные жители Центральной Украины, это "адекватники", это "умеренные ватники" Юго-Востока. Никто из них не голосовал за то, чтобы премьер ходил на концерты "Сокиры Перуна", а власть камлала про "одвичных лыцарив" и продолжала войну с памятниками вместо посадок и реальных реформ.

Если в Слуге народа не понимают, кто их избиратель и чего он хочет, то на смену Слуге народа должны прийти другие политсилы, которые будут отражать его, избирателя, волю.

А Арахамия может создать блок с Порошенко - "Слуга нации" и идти вместе с Федфедыниной заигрывать с жителями Коломыи. Так будет честно и правильно, я считаю", - подытожил свою публикацию Вячеслав Чечило.

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