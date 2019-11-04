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  • На "Арт-заводе "Платформа" разбивали тыквы с триколором - на выходных протестовали против российского бизнеса в Украине
04 ноября 2019, понедельник, 10:29 2254
Экономика 2019-11-04T10:29:00+02:00
Українські Новини
На "Арт-заводе "Платформа" разбивали тыквы с триколором - на выходных протестовали против российского бизнеса

На "Арт-заводе "Платформа" разбивали тыквы с триколором - на выходных протестовали против российского бизнеса в Украине

Россия, Крым, Тарантино, Арт-завод Платформа, Фестиваль уличной еды, Владимир Володарский, Валерий Созановский

"Бойкот российскому бизнесу в Украине!" – протестная акция партии "Братство" под таким названием прошла на выходных у "Арт-завода "Платформа", где в это время проходил фестиваль уличной еды.

Участники акции протестовали против открытия ведущими бизнес в России и оккупированном ею Крыму Валерием Созановским и Владимиром Володарским ресторана-пивоварни на территории завода - для этого они разбили символические тыквы с флагом РФ.

"Мы против российского бизнеса в Украине. Здесь, на территории "Арт-завода "Платформа" будет открыт ресторан-пивоварня Володарского, которому принадлежит семья ресторанов "Тарантино", и его партнера Созановского. Эти люди платят деньги в бюджет РФ. Это – недопустимо. Володарский должен сидеть в тюрьме", - говорится в заявлении активистов.

При этом они обратились к собственнику "Арт-завода" Оферу Керзнеру, призвав его прекратить сотрудничество с Володарским и Созановским – "ОФер, у нас к тебе офер! Не позволь на "Платформе" открыться пивоварни, которая будет финансировать оккупационные войска на территории Украины!"

В то же время, активисты обратили внимание на то, что охранники "Платформы" неоднократно пытались прервать их мирную акцию – в т.ч. угрожая физической расправой.

"Охранники неоднократно нападали на нас, пытались прогнать, вели себя "быдловато", подсылали к нам псевдожурналистов, пытаясь сорвать наш пикет. Но им это не удалось", - подчеркнули протестующие против российского бизнеса в Украине.

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