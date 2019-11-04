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04 ноября 2019, понедельник, 10:24 385
Экономика 2019-11-04T10:27:59+02:00
Українські Новини
Принцип импортного паритета, заложенный в "Роттердам+", применяется в большинстве стран Европы, - Котко

Принцип импортного паритета, заложенный в "Роттердам+", применяется в большинстве стран Европы, - Котко

Роттердам+, Василий Котко

Определение цены в соответствии с котировками на международных биржах является распространенной мировой практикой. Применение формулы "Роттердам +" в Украине было обоснованным. Об этом заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко в эфире 112 канала.

 
"Те обсуждения, которые здесь у нас в Украине были проведены, те выводы, которые сделали солидные достаточно эксперты зарубежные, подтвердили, что принципиальный подход ориентации на европейские биржи является правильным, является рыночным. В принципе, так действуют во всех странах развитых. Если мы движемся в Европу, то и мы должны действовать именно так", - сказал Котко.
 
Он отметил, что формульный подход для определения цены - рыночный и защищает от воздействий на ценообразование отдельных заинтересованных лиц.
 
"Если мы движемся к рыночной экономике, а мы движемся к сожалению, слишком медленно, то надо делать все, чтобы все было по рыночным правилам, никакого субъективизма и никакого учета чьих-то интересов, какой-то группы или тому подобное. Вот как раз подход, ориентация на европейскую биржу сразу убирает любые сомнения в том, что это здесь не то наше такое доморощенное, придуманное, чтобы кому-то сделать выгодно. Европейскую биржу в Нидерландах никто не подвергает сомнению, абсолютно все в Европе ориентируются на эти цены", - пояснил Котко.
 
Напомним, ранее ряд енергоэкспертов заявили, что введение формульного ценообразования было экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля. Генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс подчеркнул, что введение импортного паритета при ценообразовании на уголь было единственно верным решением для Украины, а привязка к индексу API - абсолютно корректна.
 
Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам +") утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилась.

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