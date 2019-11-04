Роман с сотрудницей стоил гендиректору McDonald's должности и репутации

Генеральный директор американской корпорации McDonald's с 2015 года Стив Истербрук был вынужден подать в отставку из-за романтических отношений с сотрудницей. По мнению совета директоров, он нарушил политику компании, сообщает CNN.

Сам Истербрук написал письмо для коллег, в котором выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и сказал, что согласен с решением совета директоров. Также он добавил, что время, проведенное им в качестве генерального директора, "было самым успешным в его карьере".

Вместо Истербрука на должность назначили Криса Кемпчинского, который ранее руководил подразделением McDonald's в США.

В своем письме экс-гендиректор назвал Кемпчински "идеальным исполнителем обязанностей генерального директора".

Истербрук работал на должности с 2015 года. С того времени акции McDonald's выросли примерно вдвое.

Как сообщали Укаїнські Новини, исследования показали, что более ​41% британских сотрудников заводили служебные романы.

Также McDonald's лишили торговой марки "Big Mac" по всей Европе.