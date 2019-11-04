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4.11.19 11:00 Круглый стол: "Сила репутации банков и клиентов"

04 ноября 2019, понедельник, 10:10 798
Америка 2019-11-04T10:11:40+02:00
Українські Новини
Роман с сотрудницей стоил гендиректору McDonald's должности и репутации

Роман с сотрудницей стоил гендиректору McDonald's должности и репутации

США, McDonald's, Служебный роман, Фастфуд, Стив Истербрук
Стив Истербрук. Скриншот: YouTube/ CNBC Television
Стив Истербрук. Скриншот: YouTube/ CNBC Television

Генеральный директор американской корпорации McDonald's с 2015 года Стив Истербрук был вынужден подать в отставку из-за романтических отношений с сотрудницей. По мнению совета директоров, он нарушил политику компании, сообщает CNN

Сам Истербрук написал письмо для коллег, в котором выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и сказал, что согласен с решением совета директоров. Также он добавил, что время, проведенное им в качестве генерального директора, "было самым успешным в его карьере".

Вместо Истербрука на должность назначили Криса Кемпчинского, который ранее руководил подразделением McDonald's в США.

В своем письме экс-гендиректор назвал Кемпчински "идеальным исполнителем обязанностей генерального директора".

Истербрук работал на должности с 2015 года. С того времени акции McDonald's выросли примерно вдвое.

Как сообщали Укаїнські Новини, исследования показали, что более ​41% британских сотрудников заводили служебные романы

Также McDonald's лишили торговой марки "Big Mac" по всей Европе.

 

Больше новостей о: США McDonald's Служебный роман Фастфуд Стив Истербрук

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