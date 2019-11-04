При Зеленском схемы в энергетике никуда не делись, – Землянский

После прихода к власти Владимира Зеленского и его команды все ожидаемые улучшения в энергетическом секторе постепенно перестали быть приоритетными. А его окружение получает контроль над ключевыми предприятиями отрасли. Об этом написал на своей странице в Facebook Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

По его мнению, в вопросах энергетики Владимир Зеленский, как и его предшественники, предпочел взять под контроль схемы в секторе, а не пресечь их существование. По его словам, получение прибыли от работы крупных энергокомпаний – элемент "преемственности власти".

"Яркий пример Центрэнерго. Ну, вы помните основной принцип транснационалов - никакого прямого участия. Только менеджмент. Впрочем, Игорь Валерьевич (Коломойский – ред.) уже давно овладел этим приемом. Поговаривают, что благодаря его чуткому руководству из прибыльной генерации государственная Центрэнерго уже сгенерировала 1,5 млрд убытков. Принцип простой: закупка угля подороже, продажа на ферросплавные заводы э/э - подешевле. В итоге, продолжаем наращивать импорт угля, открываем импорт электроэнергии – и не откуда-то, а из страны-агрессора. ... Профильное министерство - не замечает, профильный комитет парламента в лице известного либерала г-на Геруса - не видит. Президент - не в курсе. Обещал спросить Гончарука и разобраться.

То ли не спросил, то ли не разобрался, то ли - пошел по пути "папередников".

И последний пункт наиболее вероятен, поскольку без ответа остались не только экзерсисы Коломойского и Геруса", - отмечает Землянский.

"Тарифы на газ для населения - принцип остался без изменения, значит ждем 20% роста в ближайшее время (промышленность уже пошла). Субсидионная схема - без изменений, только в несколько ужатом варианте. Дискуссия относительно тарифов на э/э для населения - уже не на повестке дня. А из офиса президента - тишина. Значит, верна поговорка, что, если на небе зажигаются звезды, значит кто-то за это заплатил", - подытожил эксперт.