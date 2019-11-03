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03 ноября 2019, воскресенье, 13:56 1647
Экономика 2019-11-03T13:57:52+02:00
Українські Новини
Включение транспортных расходов в "Роттердам+" обосновано, - Котко

Включение транспортных расходов в "Роттердам+" обосновано, - Котко

НАБУ, Роттердам+

Включение расходов на транспортировку в формулу "Роттердам+" обоснованное, поскольку доставить уголь в Украину дороже, чем в Роттердам. Об этом заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко в эфире "112 канала".

Он отметил, что эксперты, в том числе иностранные из Европейской ассоциации угля и лигнита (EURACOAL), подтвердили обоснованность включения в формулу "Роттердам+" расходов на транспортировку.

"Действительно, доставить уголь в Украину дороже, чем доставить в Роттердам. В Роттердам, по их оценкам, 9 долларов доставить. А доставить в Украину 6-14 долларов. И они считают, что та сумма, которую мы приняли бы от Роттердама сюда, примерно это разница. И они выводы свои делают, что формула более или менее адекватно отражает ситуацию", - объяснил Котко.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". Позже НАБУ признало, что не имеет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам +", но имеет претензии к включению в формулу расходов на транспортировку.

Адвокат подозреваемых по делу "Роттердам +" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщала ранее, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы.

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