В ДТП с лошадьми и каретой во Львове пострадали два человека

В субботу вечером, 2 ноября, на проспекте Свободы во Львове напуганные взрывом петарды лошади вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть проспекта и снесли скамейку, где сидела 15-летняя девушка, сообщает Zahid.net.

Как заявила изданию пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий, по предварительным данным, пострадали два человека.

Инцидент произошел примерно в 18:30. Очевидцы сообщили полицейским, что кто-то из прохожих запустил салюты или петарды и спугнул лошадей, которые были впряжены в прогулочную карету. Кони выбежали на тротуар и снесли скамейку.

По предварительным данным патрульных, в результате инцидента пострадали два человека. В частности, у 15-летней девушки, которая сидела на скамейке, открытый перелом ноги. Она была доставлена ​​в больницу. Второй пострадавший, вероятно, является фирманом кареты.

По данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, на место вызвали ветеринара, который должен был осмотреть пострадавшую лошадь. Также на месте работали спасатели ГосЧС.

По данным издания, карета с лошадьми принадлежит "Каретному двору", владелицей которого является львовянка Валентина Банас. Она отказалась комментировать инцидент.

ДТП с лошадьми во Львове. Фото: Игорь Зинкевич

Как сообщали Українські Новини, во Львове запряженная лошадьми карета попала в ДТП в марте. Ранее в Кракове конным экипажам из-за жары запретили возить туристов.

Кроме того, кучеру и владельцам лошади, которая упала от солнечного удара посреди улицы в Одессе, грозило три года тюрьмы.