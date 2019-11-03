подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
03 ноября 2019, воскресенье, 08:58 262
Происшествия 2019-11-03T08:58:01+02:00
Українські Новини
В ДТП с лошадьми и каретой во Львове пострадали два человека

В ДТП с лошадьми и каретой во Львове пострадали два человека

Лошадь, Лошади, Карета, ДТП во Львове
ДТП с лошадьми во Львове. Фото: Игорь Зинкевич
ДТП с лошадьми во Львове. Фото: Игорь Зинкевич

В субботу вечером, 2 ноября, на проспекте Свободы во Львове напуганные взрывом петарды лошади вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть проспекта и снесли скамейку, где сидела 15-летняя девушка, сообщает Zahid.net.

Как заявила изданию пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий, по предварительным данным, пострадали два человека.

Инцидент произошел примерно в 18:30. Очевидцы сообщили полицейским, что кто-то из прохожих запустил салюты или петарды и спугнул лошадей, которые были впряжены в прогулочную карету. Кони выбежали на тротуар и снесли скамейку.

По предварительным данным патрульных, в результате инцидента пострадали два человека. В частности, у 15-летней девушки, которая сидела на скамейке, открытый перелом ноги. Она была доставлена ​​в больницу. Второй пострадавший, вероятно, является фирманом кареты.

По данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, на место вызвали ветеринара, который должен был осмотреть пострадавшую лошадь. Также на месте работали спасатели ГосЧС.

По данным издания, карета с лошадьми принадлежит "Каретному двору", владелицей которого является львовянка Валентина Банас. Она отказалась комментировать инцидент.

ДТП с лошадьми во Львове. Фото: Игорь ЗинкевичДТП с лошадьми во Львове. Фото: Игорь Зинкевич

Как сообщали Українські Новини, во Львове запряженная лошадьми карета попала в ДТП в марте. Ранее в Кракове конным экипажам из-за жары запретили возить туристов.

Кроме того, кучеру и владельцам лошади, которая упала от солнечного удара посреди улицы в Одессе, грозило три года тюрьмы.

Больше новостей о: Лошадь Лошади Карета ДТП во Львове

Архив
Новости
Сильнейшее землетрясение содрогнуло одну из стран Европы 09:57 Карта
ДТП с лошадьми во Львове. Фото: Игорь Зинкевич
В ДТП с лошадьми и каретой во Львове пострадали два человека 08:58
Трамп пригласит Зеленского в Белый дом 08:31
Бензин и дизтопливо дешевеют: как изменятся цены на горючее в ноябре 08:00 Инфографика
Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову 23:55
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь 06:45 Инфографика
Богдан Яременко. Скриншот: Pavlovsky News/YouTube
Яременко назвал манипуляцией публикацию своей переписки с проституткой без его спроса 00:06
Семен Семенченко. Фото: Українське фото
Верховный Суд принял решение: комбату Семенченко могут вернуть его воинские звания 12:03
Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. Фото: пресс-служба
Черниговщина вместо Турции: новоназначенный глава Черниговской ОГА зовет Volkswagen строить завод в области 21:47
Питон самого длинного вида обвил шею женщины в Индиане и задушил ее 23:30
больше новостей
Пранкер "Джокер" обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа" 10:52
В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции 17:30
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
Более половины украинцев против получения паспортов жителями оккупированного Донбасса без проверок 08:47
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь 06:45 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok