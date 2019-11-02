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02 ноября 2019, суббота, 23:10 60
Америка 2019-11-02T23:10:09+02:00
Українські Новини
В США во время авиашоу разбился военный самолет, пилот погиб

В США во время авиашоу разбился военный самолет, пилот погиб

Авиакатастрофа, Падение самолета, гибель пилота

Вчера, 1 ноября, во Флориде (штат США) в авиакатастрофе во время авиационного шоу погиб пилот военного самолета. Об этом сообщает CNN.

Так, сообщается, что авиакатастрофа произошла во время авиашоу Стюарт.

"Один человек погиб во второй половине дня пятницы в результате авиакатастрофы на авиашоу Стюарт в штате Флорида", - сообщили в Национальном совете безопасности.

По данным издания, происшествие случилось около 13:15 по местному времени.

Разбился военный самолет Grumman OV-1 Mohawk.

На данный момент не сообщается о причинах катастрофы.

В пятницу прошел первый из трех дней авиашоу Стюарт в штате Флорида. Местная власть заявила, что другие мероприятия, запланированные на этот день, были перенесены на субботу.

Как сообщали Українські Новини, в Австрии во время авиашоу самолет упал в озеро.

А в Фредериксбурге (США, штат Вирджиния), во время авиашоу произошло крушение старинного самолета. Истребитель North American Aviation P-51 Mustang времен Второй мировой войны во время авиашоу упал на автостоянку. Погибли два человека.

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