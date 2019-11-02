В США во время авиашоу разбился военный самолет, пилот погиб

Вчера, 1 ноября, во Флориде (штат США) в авиакатастрофе во время авиационного шоу погиб пилот военного самолета. Об этом сообщает CNN. Так, сообщается, что авиакатастрофа произошла во время авиашоу Стюарт. "Один человек погиб во второй половине дня пятницы в результате авиакатастрофы на авиашоу Стюарт в штате Флорида", - сообщили в Национальном совете безопасности. По данным издания, происшествие случилось около 13:15 по местному времени. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=gvwvx8Zb9rk#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Разбился военный самолет Grumman OV-1 Mohawk. На данный момент не сообщается о причинах катастрофы. В пятницу прошел первый из трех дней авиашоу Стюарт в штате Флорида. Местная власть заявила, что другие мероприятия, запланированные на этот день, были перенесены на субботу. Как сообщали Українські Новини, в Австрии во время авиашоу самолет упал в озеро. А в Фредериксбурге (США, штат Вирджиния), во время авиашоу произошло крушение старинного самолета. Истребитель North American Aviation P-51 Mustang времен Второй мировой войны во время авиашоу упал на автостоянку. Погибли два человека.