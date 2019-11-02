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02 ноября 2019, суббота, 15:11 36
Общество 2019-11-02T15:12:25+02:00
Українські Новини
Евгений Киселев перешел на YouTube и запустил собственную программу

Евгений Киселев перешел на YouTube и запустил собственную программу

Журналист, YouTube, Программа, Евгений Киселев, Телеканал
Евгений Киселев. Скриншот: YouTube/ Кисельные Берега
Евгений Киселев. Скриншот: YouTube/ Кисельные Берега

Советский, российский и украинский журналист Евгений Киселев запустил собственную "Ютуб"-программу под названием "Кисельные Берега". Он опубликовал промо-ролик, который, судя по всему, был снял еще летом или ранней осенью.

Об этом он сообщает на странице на Facebook.

"Я всю жизнь проработал штатным сотрудником каких-то телекомпаний, государственных или частных. Надо мной всегда были их владельцы, начальники, какие-то кураторы – всех не перечесть. Вообще-то мне везло – чаще это были умные, образованные, порядочные, профессиональные люди. Впрочем, не всегда. Короче, я подумал и решил, что пора, наконец, поработать самому на себя", - написал он в социальных сетях.

Первый выпуск программы будет показан вечером 1 ноября.

Евгений Киселев в начале 2017 года ушел с телеканала NewsOne на Tonis. Там он собирался вести авторскую программу. Затем журналист ушел на телеканал "Прямой", а летом 2019 года закончил работу и там. С 6 сентября 2019 года - ведущий радиостанции "Радио НВ".

До начала работы на украинском телевидении в 2008 году Киселев 11 лет он делал "Итоги" на российских каналах. 

Как сообщали Українські Новини, Киселев подробно рассказ о сотрудничестве с телеканалом "Белсат". В 2018 году стало извнестно, что журналист будет вести ток-шоу на одном из беларусских каналов

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