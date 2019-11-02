В России будут судить экс-министра транспорта Украины Рудьковского

Генеральная прокуратура России передала в суд обвинение бывшего министра транспорта Украины и экс-депутата Верховной Рады Николая Рудьковского в нападении на российское посольство в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ, передают Українськi Новини.



Указано, что заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Рудьковского.



Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений) Уголовного кодекса РФ.



"Как полагает следствие, 14 июня 2014 года Рудьковский, являясь народным депутатом Верховной Рады Украины, совместно с неустановленными лицами из числа активистов украинской националистической организации "Правый сектор", чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации, принял участие в нападении на российское посольство, расположенное на Украине в г. Киеве. Целью нападения являлось осложнение международных отношений Российской Федерации с Украиной и другими государствами", - сказано в сообщении.



В сентябре 2018 года Рудьковский был задержан на территории Российской Федерации и на основании судебного решения заключен под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.



Как сообщали Українськi Новини, Рудьковского облили зеленкой и заставили бросить камень в посольство РФ.



В апреле Басманный районный суд Москвы (Россия) заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.