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02 ноября 2019, суббота, 11:45 240
Внешняя политика 2019-11-02T12:11:27+02:00
Українські Новини
В России будут судить экс-министра транспорта Украины Рудьковского

В России будут судить экс-министра транспорта Украины Рудьковского

Россия, Суд, Обвинение, Николай Рудьковский
Николай Рудьковский. Фото: Facebook/Николай Рудьковский
Николай Рудьковский. Фото: Facebook/Николай Рудьковский

Генеральная прокуратура России передала в суд обвинение бывшего министра транспорта Украины и экс-депутата Верховной Рады Николая Рудьковского в нападении на российское посольство в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ, передают Українськi Новини.

Указано, что заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Рудьковского.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений) Уголовного кодекса РФ.

"Как полагает следствие, 14 июня 2014 года Рудьковский, являясь народным депутатом Верховной Рады Украины, совместно с неустановленными лицами из числа активистов украинской националистической организации "Правый сектор", чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации, принял участие в нападении на российское посольство, расположенное на Украине в г. Киеве. Целью нападения являлось осложнение международных отношений Российской Федерации с Украиной и другими государствами", - сказано в сообщении.

В сентябре 2018 года Рудьковский был задержан на территории Российской Федерации и на основании судебного решения заключен под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщали Українськi Новини, Рудьковского облили зеленкой и заставили бросить камень в посольство РФ. 

В апреле Басманный районный суд Москвы (Россия) заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

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