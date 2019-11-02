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02 ноября 2019, суббота, 06:30 123
Lifestyle 2019-11-02T06:30:02+02:00
Українські Новини
Гороскоп на сегодня: звезды советуют всем знакам зодиака не спешить

Гороскоп на сегодня: звезды советуют всем знакам зодиака не спешить

Гороскоп, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Меркурий. Фото: pixabay
Меркурий. Фото: pixabay

Сегодня, 2 ноября, всем знакам зодиака следует быть внимательными и никуда не спешить. Попробуйте смотреть на ситуацию как зритель, а не актер. Помните, что вечерние эмоции могут только навредить и испортить воскресное утро.

По поводу покупок – избегайте приобретения металлических, стальных изделий, а также механического оборудования. Если вы уже привыкли к холодным прогнозам погоды и планируете все таки устроить шопинг, тогда день будет благоприятный для выбора парфюмов, косметических средств, а также фото- и видеотехники.

Овен (март 21 - апрель 20)

Сегодня обратите внимание на здоровье и не переусердствуйте. 1 ноября вы будете заряжены энергией, которая не сможет не удивить тех, кто вас знает. Их изумление, в свою очередь, еще сильнее подстегнет вашу активность, пишет портал astronavigator.

Телец (апрель 21 - май 21)

Пока вы топтались в болоте, оно превратилось в речку с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг впереди опять болото?

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Сегодня мир будет улыбаться близнецам. Пользуйтесь этим на всю катушку, ненадолго ведь.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Сегодня раки будете скучать по друзьям, неважно будете ли вы находиться в одиночестве или в шумной компании. Возможно, стоит побеспокоить телефонным звонком тех, кого действительно желаете увидеть?

Лев (июль 23 - август 23)

Львы – сегодняшний день создан для активностей. А вечер – для общения с людьми, которые понимают вас, и которых понимаете вы, ибо после дня активного отдыха на препирательства сил не останется.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

Сегодня девы могут гордо требовать плату за свою независимость и бескомпромиссность. Не позвольте тому, кто это сделает, заметить свое неудовольствие и, боже упаси, сожаление по этому поводу.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце - вредно. Опять же птичка пролететь может или шишка упасть. Короче говоря, сегодня очень вероятны проблемы со зрением.

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

Веселенький, кажется, будет денек. Особенно для тех, кто вас окружает. Постарайтесь не залезать с головой в костюм клоуна, иначе поймете, почему они так редко смеются.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Сегодня вам, возможно, придется быть весьма внимательным к оттенкам интонаций как голосов окружающих, так и своего собственного. Они будут значить слишком многое, чтобы их игнорировать.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

Успейте отступить прежде, чем вы серьезно обидите кого-то, кто вам небезразличен. Сегодня вам придется контролировать себя каждую секунду, чтобы не наговорить лишнего.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Сегодня вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом - окончательно не впасть в детство, ибо не зная меры в забавах, вы можете нанести ощутимый вред здоровью.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Сосредоточьте свои силы на одном вопросе, только в этом случае день не пройдет даром. Малейшее отвлечение в сторону - и все ваши усилия пойдут прахом.

Ранее Українські Новини рассказали, что ждет все знаки зодиака в уходящем 2019 году.

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