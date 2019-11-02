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02 ноября 2019, суббота, 09:13 56
Америка 2019-11-02T09:13:01+02:00
Українські Новини
Трамп обиделся на Нью-Йорк и переезжает во Флориду

Трамп обиделся на Нью-Йорк и переезжает во Флориду

Флорида, Нью-Йорк, Переезд, Трамп Дональд, Trump Tower
Трамп. Скриншот /twitter.com/globalnews
Трамп. Скриншот /twitter.com/globalnews

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет жить во Флориде вместо Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом сообщает "ВВС Украина".

Трамп рассказал, что к нему плохо относились политики-лидеры Нью-Йорка, несмотря на то, что он заплатил миллионы долларов налогов там.

Дональд Трамп родился именно в Нью-Йорке, но много времени проводит в своем имении Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде.

Сообщается, что президент-республиканец неоднократно конфликтовал с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэром Нью-Йорка Де Блазио. Оба политика являются демократами. Они поздравили новость, что президент теперь будет официально связан с Флоридой.

"Не позволяйте, чтобы двери ударили вас на выходе или что-то другое", - написал в Twitter Де Блазио.

Однако Куомо поставил под сомнение утверждение Дональда Трампа о том, что он платил большие налоги.

"Он весь ваш Флорида", - добавил губернатор штата Нью-Йорк в Twitter.

Отмечается, что Дональд Трамп никогда не публиковал своих налоговых деклараций и отказывается разглашать личную информацию. Он является владельцем Мар-а-Лаго с 1985 года и часто путешествует между ним и Белым домом.

"К сожалению, несмотря на то, что я плачу миллионы долларов городских, местных и налогов штата ежегодно, ко мне очень плохо относились политические лидеры как города, так и штата. Мало кто относился хуже", - сказал президент США.

The New York Times сообщала, что президент Трамп и его жена Мелания подали заявление на регистрацию проживания во Флориде в сентябре.

Согласно документам, полученным журналистами, "другие места проживания" Дональда Трампа включают Белый дом и его частный гольф-клуб в Бедминстери, штат Нью-Джерси. Квартира в Trump Tower на Манхэттене, была основным местом жительства господина Трампа с 1983 года.

Белый дом не комментирует причины, по которым президент решил изменить постоянный адрес, но New York Times цитирует близкого к президенту человека, пояснила, что речь идет о налогах.

В штате Флорида нет налога на прибыль и налога на наследство. В начале этого месяца судья обязал Дональда Трампа свои налоговые декларации за более восьми лет следователем штата Нью-Йорк.

Решение судьи должно помочь расследовать обвинения в выплате денег двум женщинам, которые утверждают, что имели отношения с Трампом.


Как сообщали Українські Новини, в США началась процедура импичмента Трампа

Ранее Трамп заявил, что хочет в прямом эфире зачитать стенограмму разговора с Зеленским. 


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