2 полицейских госпитализированы из-за ДТП в Ровно

2 полицейских госпитализированы 1 ноября из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Ровно. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, передают Українські Новини.

"Авария произошла сегодня на ул.Киевской в Ривне в 14:27", - говорится в сообщении.

37-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat протаранил припаркованный полицейский автомобиль.

В салоне автомобиля находились 3 полицейских.

В результате ДТП с травмами средней тяжести госпитализированы 2 полицейских и водитель Volkswagen Passat.

Причины инцидента устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, 3 сотрудника роты физической охраны Управления полиции охраны во Львовской области госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия 7 декабря 2018 года во Львове.