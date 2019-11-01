2 полицейских госпитализированы из-за ДТП в Ровно

2 полицейских госпитализированы 1 ноября из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Ровно. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, передают Українські Новини. "Авария произошла сегодня на ул.Киевской в Ривне в 14:27", - говорится в сообщении. 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat протаранил припаркованный полицейский автомобиль. В салоне автомобиля находились 3 полицейских. В результате ДТП с травмами средней тяжести госпитализированы 2 полицейских и водитель Volkswagen Passat. Причины инцидента устанавливаются. Как сообщали Українські Новини, 3 сотрудника роты физической охраны Управления полиции охраны во Львовской области госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия 7 декабря 2018 года во Львове.