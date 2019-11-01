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01 ноября 2019, пятница, 20:08 82
Происшествия 2019-11-01T20:08:45+02:00
Українські Новини
2 полицейских госпитализированы из-за ДТП в Ровно

2 полицейских госпитализированы из-за ДТП в Ровно

ДТП с полицейскими

2 полицейских госпитализированы 1 ноября из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Ровно. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, передают Українські Новини.

"Авария произошла сегодня на ул.Киевской в Ривне в 14:27", - говорится в сообщении.

37-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat протаранил припаркованный полицейский автомобиль.

В салоне автомобиля находились 3 полицейских.

В результате ДТП с травмами средней тяжести госпитализированы 2 полицейских и водитель Volkswagen Passat.

Причины инцидента устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, 3 сотрудника роты физической охраны Управления полиции охраны во Львовской области госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия 7 декабря 2018 года во Львове.

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