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  • Новораздольский горсовет Львовской области принял отставку мэра Мелешко
01 ноября 2019, пятница, 19:33 106
Политика 2019-11-01T19:42:15+02:00
Українські Новини
Новораздольский горсовет Львовской области принял отставку мэра Мелешко

Новораздольский горсовет Львовской области принял отставку мэра Мелешко

Отопительный сезон, Новый Раздол

Новораздольский городской совет Львовской области 1 ноября принял отставку мэра города Андрея Мелешко. Решение об этом принято на сессии Новораздольского городского совета, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 ноября Мелешко находится на больничном, поэтому будет уволен в первый день после закрытия больничного листа.

До этого времени исполнять обязанности мэра Нового Раздола будет его первый заместитель Мирослав Лепкий.

После увольнения Мелешко исполнять обязанности мэра будет секретарь Новораздольского горсовета Ирина Кравец.

В городе по состоянию на 1 ноября не начался отопительный сезон.

Как сообщали Українські Новини, 24 октября мэр Нового Раздола Андрей Мелешко подал в отставку.

По словам депутата Новораздольского городского совета Анатолия Шалаева, причиной отставки Мелешко срыв подготовки города к отопительному сезону.

Ранее Львовская областная государственная администрация заявляла о неготовности Нового Раздола к отопительному сезону и прогнозировала его начало в городе не ранее 10 ноября.

В Новом Раздоле проживает 30 тыс. человек.

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