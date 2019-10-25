Вторую неделю подряд розничные цены на дизтопливо снижаются

В понедельник-пятницу, 21-25 октября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,04% с 28,01 до 28,00 гривен за литр вторую неделю подряд. Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO. С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,18% с 28,92 гривен\/литр. Как сообщали Українські Новини, 15-18 октября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,04% с 28,05 до 28,04 гривен за литр. Розничные цены на дизтопливо 21-25 октября, гривен\/литр: Название продукта Средняя цена на 25 октября Средняя цена на 21 октября 25 октября в % к 21 октября ДТ 28,00 28,01 99,96