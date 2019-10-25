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25 октября 2019, пятница, 16:56 165
Экономика 2019-10-25T16:59:11+03:00
Українські Новини
Вторую неделю подряд розничные цены на дизтопливо снижаются

Вторую неделю подряд розничные цены на дизтопливо снижаются

Дизтопливо, цены на дизтопливо

В понедельник-пятницу, 21-25 октября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,04% с 28,01 до 28,00 гривен за литр вторую неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,18% с 28,92 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 15-18 октября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,04% с 28,05 до 28,04 гривен за литр.

Розничные цены на дизтопливо 21-25 октября, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 25 октября

Средняя цена на 21 октября

25 октября в % к 21 октября

ДТ

28,00

28,01

99,96

 

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