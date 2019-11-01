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  • Импорт электроэнергии из России увеличивает риск энергетического кризиса в Украине нынешней зимой, – эксперт
01 ноября 2019, пятница, 15:50 545
Экономика 2019-11-01T16:10:54+02:00
Українські Новини
Импорт электроэнергии из России увеличивает риск энергетического кризиса в Украине нынешней зимой, – эксперт

Импорт электроэнергии из России увеличивает риск энергетического кризиса в Украине нынешней зимой, – эксперт

Электроэнергия, Россия, Импорт, Центр Разумкова, Владимир Омельченко
Владимир Омельченко. Фото: fakty.ua
Владимир Омельченко. Фото: fakty.ua

Директор энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (Центра Разумкова) Владимир Омельченко заявил, что возобновление импорта электроэнергии из Российской Федерации (РФ) приведет к проблемам в отечественной энергетике и может спровоцировать кризис этой зимой.

Об этом он сообщил в комментарии британському изданию Energy voice.

Эксперт пояснил, что открытие Украины для импорта электроэнергии приведет к значительному снижению внутреннего производства электроэнергии, что скажется на способности энергокомпаний к модернизации своих активов.

"Это окажет большое влияние на способность отечественных производителей реинвестировать и модернизировать активы и подготовиться к будущей интеграции с европейским рынком электроэнергии и переходу на возобновляемые источники энергии", - сказал Омельченко.

Он также отмечает, что импортируя электроэнергию из России, Украина попадает в зависимость от Кремля, который в любой момент может прекратить подачу электроэнергии и спровоцировать энергетический кризис в Украине.

"Это решение также значительно увеличивает риск возникновения энергетического кризиса в Украине в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Мы уже сталкиваемся с очень реальной возможностью прекращения импорта газа из-за расторжения контракта между "Нефтегазом Украины" и "Газпромом" с 1 января 2020 года, наряду с нехваткой угля. К этим рискам теперь мы можем добавить возможность прекращения импорта электроэнергии со всеми очевидными негативными последствиями для экономики и социально-политической напряженности, которую это создаст", - уточнил Омельченко.

Он также отметил, что инициатива депутатов прекратить импорт из РФ, но оставить его из Беларуси, не решит проблему, поскольку Беларусь не имеет избытка электроэнергии и фактически через нее будет поставляться российскую электроэнергию.

"Не существует практического способа остановить подачу российской электроэнергии через Беларусь, и характер отношений между двумя странами означает, что Украина все еще будет уязвима для произвольного прекращения поставок", - подчеркнул Омельченко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков высказал мнение, что Россия захватит большую часть нашего энергорынка через импорт электроэнергии и будет использовать это для политического давления на украинскую власть.

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