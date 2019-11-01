Решения Зеленского в энергосекторе ставят под угрозу стабильность экономики, - Марунич

Искусственное занижение цен на электроэнергию компаниями украинского олигарха Игоря Коломойского ставит под угрозу национальную безопасность и стабильность экономики Украины. При этом Президент Владимир Зеленский вероятно держит ситуацию под контролем. Об этом сообщил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Из-за того, что менеджмент Коломойского искусственно занижает цену на электроэнергию (за счет продажи ЦЭ на свои ферросплавные заводы) о проблемах сигнализируют уже атомщики. А это 55-60% выработки электроэнергии, национальная безопасность и стабильность экономики", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский не просто осведомлен о критической ситуации в энергетическом секторе, но и держит все под контролем. По мнению эксперта, об этом свидетельствует ситуация с Центрэнерго, когда глава государства обещал во время своего пресс-марафона поставить в известность премьер-министра Украины Алексея Гончарука и решить проблему.

"При этом воз и ныне там – компания показывает в отчетности 1,5 млрд. грн. убытков и тишина. Проблемы испытывают и другие участники рынка", - отметил Марунич.

Он также напомнил, что несмотря на проблемы, Украина же продолжает наращивать импорт угля, открывает рынок для импорта электроэнергии.

"Как заведено в нашей стране энергетика всегда была президентским бизнесом. Вы верите, что нынешний глава государства ничего не знает об этом? Я вот нет. Наоборот, велика вероятность, что Зеленский все прекрасно понимает и лично принимает соответствующие решения", - резюмировал эксперт.

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию с назначением председателем и.о. правления "Центрэнерго" Виталия Потапенко, которого, якобы Коломойский завел в компанию, чтобы установить над ней свой контроль. Президент пообещал разобраться с ситуацией вместе с премьером Гончаруком. Он также отметил, что следит за "Центрэнерго", когда вопрос касается национальной безопасности страны.