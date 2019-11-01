В Днипре владельца фуры, которая везла семечки на "Олейну", максимально оштрафовали за перегруз, - СМИ

На дорогах Днепропетровской области водителям грузовиков уже начали выписывать повышенные штрафы за превышение допустимого веса автомобилей.

Так, штрафные санкции в размере 34 тысяч гривен были применены к нескольким автомобилям, которые по документам перевозили семечку на Днепропетровский маслоэкстракционный завод. Общая масса грузовиков составляла 57–59 тонн при допустимых по закону 40 тоннах, пишет "Информатор".

Отметим, что ранее за такое нарушение выписывали штрафы в сумме 510–680 грн.

Согласно вступившему в конце сентября Закону № 1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" ответственность за весовые и габаритные нарушения несет собственник автотранспорта (физическое лицо или компания) либо зарегистрированный действительный пользователь.

Выяснилось, что один из грузовиков-нарушителей (MAN AE 166210) принадлежит ООО "ПРОФ-АНІ-ТРАНС", собственником которого является жительница Днипра Одинок Людмила Александровна. Два других автомобиля (АЕ5675ХМ, АЕ1279ІА) также записаны на нее, но уже как на физлицо.

Фото: Информатор

Проверка по базам данным МВД показала, что грузовики имеют достаточно темную историю: один из них приобретался в прошлом году у 75-летней пенсионерки Шарапаевой Людмилы Александровны, также проживающей в Днипре. По странному совпадению сын Людмилы Шарапаевой – Юрий Александрович Шарапаев, 1982 года рождения, имеет непосредственное отношение к Днепропетровскому МЭЗ: он возглавляет направление по транспорту и заготовкам в ДП "Сантрейд", которому принадлежит завод. Правоохранители подозревают, что Одинок – подставное лицо, а в действительности машины-нарушители могут принадлежать одному из топ-менеджеров компании, контролирующей предприятие.

Двигаясь к месту разгрузки, перегруженные фуры нанесли бы урон не только областным дорогам, но и городской дорожной сети Днипра, ведь предприятие расположено в центре города. Однако на ДМЭЗ отказались давать комментарий по поводу перегруженных автомобилей с семечками, собственником которых, возможно, является один из топ-менеджеров компании.

Напомним, в Украине 25 сентября 2019 года вступили в силу два закона, которые призваны предупредить преждевременное разрушение автодорог перегруженными фурами и привлечь дополнительные ресурсы для финансирования дорожного хозяйства. За превышение габаритно-весовых норм предусматриваются штрафы: от 5% до 10% – в размере 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500 грн.); от 10% до 20% – в размере 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов (17 тыс. грн.); более 20% – в размере 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 тыс. грн.).

Согласно п. 22.5 ПДД Украины по дорогам Украины разрешено движение транспортных средств с общей массой 40 тонн (в нее входят массы тягача, прицепа или полуприцепа и самого груза).