подписаться на рассылку
24.85 25.25
27.5 28.1
˟
ONLINE
25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дектярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців

25 октября 2019, пятница, 13:17 1329
Экономика 2019-10-25T13:26:32+03:00
Українські Новини
Цены на сжиженный газ уже шестую неделю подряд продолжают снижаться

Цены на сжиженный газ уже шестую неделю подряд продолжают снижаться

Сжиженный газ, Автогаз, Цены на сжиженный газ

В понедельник-пятницу, 21-25 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,86% с 11,63 до 11,53 гривен за литр, продолжая снижаться 6 неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 13,37% с 13,31 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 15-18 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,93% с 11,84 до 11,73 гривен за литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 21-25 октября, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 25 октября

Средняя цена на 21 октября

25 октября в % к 21 октября

СПБТ

11,53

11,63

99,14

 

Больше новостей о: Сжиженный газ Автогаз Цены на сжиженный газ

Архив
Новости
В Иордании футболистки помогли сопернице поправить хиджаб.Скриншот:youtube/Storyful News
В Иордании футболистки посреди игры окружили соперницу, чтобы та смогла поправить хиджаб 15:50
Украина будет экспортировать антилоп в Китай 15:28
В Кабмине открестились от назначения российского экс-чиновника советником Гончарука 15:23
В "М.С.Л." считают, что налоги от лотерей государство должно направить в соцсферу 15:20
Вместо импорта электроэнергии из РФ государство должно вернуть на рынок "Энергоатом", - эксперт 15:07
больше новостей
"Грузинские снайперы" Евромайдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси 19:30
Законопроект об изменениях на рынке электроэнергии отменяет енергореформу, - энергетическая ассоциация 12:41
Мендель за спиной Зеленского на интервью выглядывала из-за стены и махала руками 12:45
Суд назначил психологическую экспертизу Насалику 13:15
Гривна на межбанке рухнула после длительного укрепления 18:15
больше новостей
"Грузинские снайперы" Евромайдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси 19:30
Бойко назвал преступлением перед народом открытие рынка земли без референдума 16:27
Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории, - Сивохо 18:53
На выходных в Киеве пройдет "Конопляный марш свободы" за легализацию медицинской марихуаны 08:30
"Слуги народа" получили зарплаты "в конвертах" из "общака", - СМИ 08:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok