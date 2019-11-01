Ярославский рассказал российскому пропагандисту Соловьеву, почему хочет построить новый аэропорт в Донецке

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH заявил, что будет рад, если анонсированные им инвестиции в строительство нового аэропорта в Донецке помогут реинтегрировать Донбасс. Украинский бизнесмен сказал это вчера на прямом включении в эфир пропагандистской российской телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Напомним, что 29 октября 2019 г. инвестиционная деятельность Ярославского активно обсуждалась участниками этого ток-шоу в связи с его готовностью вложить $100 млн. в возрождение донецкого аэропорта, высказанной утром этого же дня на "инвестфоруме Зеленского" в Мариуполе. В ответ на "неоднозначные оценочные суждения" ведущего и гостей программы Александр Ярославский в открытом письме предложил Соловьеву устроить телемост, чтобы прояснить ситуацию.

Во время вчерашнего эфира в ответ на вопрос российского пропагандиста о реалистичности планов восстановления целостности Украины Александр Ярославский сказал: "Если хоть какую-то капельку или какую-то лепту внесу тем, что я предложил отстроить донецкий аэропорт, если это хоть как-то поможет - я об этом мечтаю, я буду просто счастлив. А повлиять на все на все остальное я не могу. Я могу влиять только на то, чем я управляю".

Александр Ярославский также рассказал, что с Донецком его связывают семейные корни.

"На могилы к своим предкам надо как-то добираться…хотелось бы прилетать в современный аэропорт. Я готов его построить, если для этого будет благоприятная ситуация", - пояснил Ярославский.

Ярославский пояснил ведущему, что его группа DCH имеет успешный опыт строительства и эксплуатации международного аэропорта "Харьков", а в апреле 2020 года планирует приступить к реконструкции международного аэропорта в городе Днипре.

"Аэропорт в Харькове я построил в 2010 году - там практически не было аэропорта. Пассажиропоток был 100 тыс человек, 2019 год мы заканчиваем с пассажиропотоком почти полтора миллиона", - сказал бизнесмен.

Во время своего включения в телеэфир Александр Ярославский также рассказал о реальном положении дел с "УкрСиббанком" - созданный бизнесменом как стартап этот банк был впоследствии выгодно продан международной финансовой группе BNP Paribas. А также о предыстории нынешнего плачевного положения ФК "Металлист" (Харьков), вынужденно проданного бизнесменом Сергею Курченко, и в настоящее время из-за отсутствия финансирования фактически прекратившего существование.

По мнению Соловьева, Александр Ярославский добился того, что он прозвучал, он сказал то, что он хотел сказать, задали ему вопросы, на которые все бы хотели услышать от него ответы".

Согласно сообщениям СМИ, 30 октября 2019 года, советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо заявил о создании "Национальной платформы примирения и единства" для поиска диалога на пути к миру и назвал Президента Украины Владимира Зеленского "президентом мира и диалога".