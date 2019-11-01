Владельцы паев требовали возле Офиса Президента отменить мораторий на продажу земли

Сегодня, 1 ноября, около тысячи владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения вышли митинговать у здания Офиса Президента Украины. Пайщики призвали власти отменить мораторий на землю и предоставить им право самостоятельно распоряжаться собственным имуществом.

Об этом сообщило информационное агентство "УНИАН".

Акция, собравшая владельцев земельных паев из разных регионов Украины, прошла в поддержку законопроекта, предусматривающего запуск в Украине свободного оборота земли до 1 октября 2020 года. Он позволит гражданам Украины реализовать свои права на продажу земли.

"Я уже не в том возрасте и не в тех силах, чтобы обрабатывать землю своими силами, и чтобы как-то заработать, должен сдавать ее в аренду, однако тех денег, что получаю раз в год, едва хватает на месяц жизни. Надеюсь, что когда откроется рынок земли, стоимость моих паев возрастет и я смогу их продать", - сказал участник акции из Полтавской области Виктор Дорогань.

Его мнение разделяет и Маргарита из Хмельницкого, раздраженная тем, что владельцы автомобилей и квартир могут их продать и приобрести что-то другое, а владельцы земли не имеют такого права. "У меня есть полтора гектара земли, оставшиеся мне в наследство. Я проживаю в областном центре, в то время как участок расположен в области, куда мне наведываться проблематично. Для меня это бремя. Но если бы я могла эту землю продать, то получила бы возможность за вырученные средства закрыть свой кредит", - рассказала Маргарита.

Возмутились митингующие и из-за идеи проведения в Украине земельного референдума.

"Чего это судьбу моего имущества должны решать по всей стране? Почему "тетя" на каблуках, которая работает в офисе, а поле видит исключительно из окна своего авто, когда едет за город, получает право разрешать или запрещать мне распоряжаться моей собственностью! Что она знает о моих проблемах? Что деньги нужны мне на лечение, а моим детям - на учебу. Хочу сама распоряжаться своей землей!" - сердилась Надежда из Черниговской области.

По мнению председателя общественной организации "Ассоциация свободных землевладельцев" Дмитрия Ливча, которая выступила организатором мероприятия, вопрос отмены земельного моратория приобрел немалый остроты и создал такое напряжение в обществе, что решать его нужно немедленно.

"Вероятно 25 лет назад решение разделить землю колхозов между их членами было единственно правильным, однако время истекло. Произошла смена поколений, и сегодня мы имеем ситуацию, когда землей владеют одни, а обрабатывают ее другие. Поэтому землевладельцы ограничены не всегда приемлемыми условиями арендаторов и низкой стоимостью аренды", - подытожил он.

Напомним, в Украине продолжается активная подготовка к снятию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 18 октября профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект №2178-10, который дает возможность покупать землю будет в украинском физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны. Также он устанавливает переходный период для участия иностранцев в приобретении земли сельскохозяйственного назначения и предусматривает предотвращение концентрации земельных участков на уровне общин. Ежегодно рынок земли может приносить в бюджет Украины от 700 млн до 1,5 млрд долларов как за счет продажи, так и за счет аренды земли.

Кабинет Министров Украины запустил информационный ресурс, который дает ответы на актуальные вопросы по земельной реформе в Украине и открытие рынка земли.