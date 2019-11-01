подписаться на рассылку
24.6 25
27.25 27.85
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • Владельцы паев требовали возле Офиса Президента отменить мораторий на продажу земли
01 ноября 2019, пятница, 13:34 710
Происшествия 2019-11-01T13:46:22+02:00
Українські Новини
Владельцы паев требовали возле Офиса Президента отменить мораторий на продажу земли

Владельцы паев требовали возле Офиса Президента отменить мораторий на продажу земли

Рынок земли, Мораторий на продажу земли, Митинг, Земельная реформа, Продажа земли, Дмитрий Ливч, Ассоциация свободных землевладельцев

Сегодня, 1 ноября, около тысячи владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения вышли митинговать у здания Офиса Президента Украины. Пайщики призвали власти отменить мораторий на землю и предоставить им право самостоятельно распоряжаться собственным имуществом.

Об этом сообщило информационное агентство "УНИАН".

Акция, собравшая владельцев земельных паев из разных регионов Украины, прошла в поддержку законопроекта, предусматривающего запуск в Украине свободного оборота земли до 1 октября 2020 года. Он позволит гражданам Украины реализовать свои права на продажу земли.

"Я уже не в том возрасте и не в тех силах, чтобы обрабатывать землю своими силами, и чтобы как-то заработать, должен сдавать ее в аренду, однако тех денег, что получаю раз в год, едва хватает на месяц жизни. Надеюсь, что когда откроется рынок земли, стоимость моих паев возрастет и я смогу их продать", - сказал участник акции из Полтавской области Виктор Дорогань.

Его мнение разделяет и Маргарита из Хмельницкого, раздраженная тем, что владельцы автомобилей и квартир могут их продать и приобрести что-то другое, а владельцы земли не имеют такого права. "У меня есть полтора гектара земли, оставшиеся мне в наследство. Я проживаю в областном центре, в то время как участок расположен в области, куда мне наведываться проблематично. Для меня это бремя. Но если бы я могла эту землю продать, то получила бы возможность за вырученные средства закрыть свой кредит", - рассказала Маргарита.

Возмутились митингующие и из-за идеи проведения в Украине земельного референдума.

"Чего это судьбу моего имущества должны решать по всей стране? Почему "тетя" на каблуках, которая работает в офисе, а поле видит исключительно из окна своего авто, когда едет за город, получает право разрешать или запрещать мне распоряжаться моей собственностью! Что она знает о моих проблемах? Что деньги нужны мне на лечение, а моим детям - на учебу. Хочу сама распоряжаться своей землей!" - сердилась Надежда из Черниговской области.

По мнению председателя общественной организации "Ассоциация свободных землевладельцев" Дмитрия Ливча, которая выступила организатором мероприятия, вопрос отмены земельного моратория приобрел немалый остроты и создал такое напряжение в обществе, что решать его нужно немедленно.

"Вероятно 25 лет назад решение разделить землю колхозов между их членами было единственно правильным, однако время истекло. Произошла смена поколений, и сегодня мы имеем ситуацию, когда землей владеют одни, а обрабатывают ее другие. Поэтому землевладельцы ограничены не всегда приемлемыми условиями арендаторов и низкой стоимостью аренды", - подытожил он.

Напомним, в Украине продолжается активная подготовка к снятию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 18 октября профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект №2178-10, который дает возможность покупать землю будет в украинском физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны. Также он устанавливает переходный период для участия иностранцев в приобретении земли сельскохозяйственного назначения и предусматривает предотвращение концентрации земельных участков на уровне общин. Ежегодно рынок земли может приносить в бюджет Украины от 700 млн до 1,5 млрд долларов как за счет продажи, так и за счет аренды земли.

Кабинет Министров Украины запустил информационный ресурс, который дает ответы на актуальные вопросы по земельной реформе в Украине и открытие рынка земли.

Больше новостей о: Рынок земли Мораторий на продажу земли Митинг Земельная реформа Продажа земли Дмитрий Ливч Ассоциация свободных землевладельцев

Архив
Новости
В Украине уже больше двадцати человек заболели дифтерией 14:52
Мер Одессы назвал вандализмом демонтаж барельефа маршала Жукова 14:38
Украина выполнила 6 из 7 обязательств к закону об образовании, - Пристайко 14:37
"Друг" Зеленского и Богдана вымогал $1,5 млн за назначение на госдолжность 14:37
Он нанес обиду в адрес целого законодательства, - три фракции голосуют за отставку скандального Яременко 14:30
больше новостей
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
Семен Семенченко. Фото: Українське фото
Верховный Суд принял решение: комбату Семенченко могут вернуть его воинские звания 12:03
Принятие законопроекта 1210 ударит по рейтингам президента, - Фесенко 16:07
Дубневич собрал сумку в изолятор: среди вещей книги и шапка 13:23
Главное успеть: "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов 07:35
больше новостей
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Демонтаж памятника Жукову. Фото:
В Одессе демонтировали памятник Жукову 18:01
Антикоррупционный суд вынес первый приговор. Он стал обвинительным 18:22
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременко заставил извиниться пранкер: текст переписки депутата с "Джокером" 08:22
Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok