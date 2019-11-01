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01 ноября 2019, пятница, 12:48 404
Финансы 2019-11-01T13:21:31+02:00
Українські Новини
Украинский проект впервые получил высшую мировую награду по управленческому консалтингу

Украинский проект впервые получил высшую мировую награду по управленческому консалтингу

Киев, 01 ноября 2019 года. Украинское "Агентство стратегических решений ShiStrategies" получило серебряную награду международной премии по управленческому консалтингу Constantinus Award за реализацию пилотного социального проекта "Рука допомоги".

Награждение состоялось в рамках ежегодной конференции Международного совета ассоциаций консультантов по управлению (ICMCI), проходившей в Нассау (Багамы).

Пилотный проект Министерства социальной политики Украины "Рука допомоги", который реализовывался при поддержке Всемирного банка, признан одним из лучших проектов в мире.

В течение 2017-2018 годов команда проекта "Рука допомоги" успешно внедряла инновационные механизмы привлечения на рынок труда безработных, которые получают государственную социальную помощь, и внутренне перемещенных лиц. Проект предоставлял им возможность избавиться от зависимости государства, получить работу или создать собственный бизнес.

"Команда проекта разработала механизмы выявления способных к предпринимательству длительно безработных, которые получают государственную социальную помощь. Мы шли к каждому человеку, помогали ему найти собственную мотивацию и раскрыть свой потенциал. Более 230 членов малообеспеченных семей и переселенцев открыли собственный бизнес, благодаря проекту и сами уже создали около 100 рабочих мест. То есть, при даже небольших инвестициях со стороны государства длительно безработные способны превратиться в успешных предпринимателей, плательщиков налогов. Именно наличие таких людей – залог социально-экономического развития каждого региона и страны в целом", – отметила координатор проекта "Рука допомоги", управляющий партнер ShiStrategies Инна Шинкаренко.

По ее мнению, успех проекта обеспечили механизмы комплексного сопровождения безработных, которые включали психологическую поддержку, обучение, постоянное юридическое, финансовое, бизнес-консультирование, а также поддержку со стороны местных властей. Значительную роль сыграло также обучение сотрудников центров занятости, управлений соцзащиты населения, ОТГ.

Впрочем, проект, который признан одним из лучших в мире и доказал на практике свою жизнеспособность в Украине, не был продлен на этот год из-за отсутствия финансирования.

"Проект полностью готов к масштабированию и может быть распространен на всю страну. Он закладывает основу для реформирования всей системы социального обеспечения в Украине. Суть его заключается в изменении вектора с простой выплаты денег малообеспеченным безработным на мотивацию их к труду и предпринимательству, что поможет вернуть безработных на рынок труда, а получателей социальной помощи – к активной жизни. Кроме того, это повысит эффективность использования бюджетных средств", – подчеркнула Инна Шинкаренко.

Золотую награду получила китайская компания Beijing Jingyi Wanjia Technology за проект по повышению эффективности медицинского обслуживания для госпиталя в Гуйчжоу. Всего на награду были номинированы восемь компаний из семи стран: Китая, Сингапура, Канады, Украины, Италии, Испании и Австрии, которые представляли лучшие консалтинговые проекты, решающие вопросы финансов, диджитализации, поведенческой экономики, устойчивого развития и тд.

Международный совет ассоциаций управленческого консалтинга (ICMCI) учредил Международную премию Constantinus Award с целью продвижения передового опыта в сфере консалтинговых услуг в мире. Основная цель введения награды – продвижение консалтингового сектора в целом, а также отдельных выдающихся консалтинговых проектов не только в национальном, но и в глобальном масштабе.

Справочно

"Рука допомоги" – пилотный социальный проект Министерства социальной политики Украины, который в 2017-2018 годах реализовывался при поддержке Всемирного банка в Полтавской, Львовской, Харьковской областях и отдельных ОТГ Донецкой, Житомирской, Черниговской областей. Участниками пилотного проекта стали около 5 тыс. вынужденно перемещенных лиц и безработных, которые получают государственную социальную помощь. В реализации проекта были задействованы около 1000 руководителей и специалистов местных органов исполнительной власти и местного самоуправления пилотных регионов.

Организацией, координацией и обеспечением реализации проекта, его коммуникационным сопровождением, а также обучением задействованных в реализации проекта сотрудников государственных структур и безработных занималось "Агентство стратегических решений ShiStrategies".
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