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01 ноября 2019, пятница, 10:57 187
Происшествия 2019-11-01T10:58:46+02:00
Українські Новини
Популярный киевский супермаркет продает рыбу с ботулизмом

Популярный киевский супермаркет продает рыбу с ботулизмом

Заражение, Рыба, Инфекция, Ботулизм, АТБ-Маркет
Рыба. Фото: pixabay
Рыба. Фото: pixabay

В Киеве обнаружили ботулизм в одном из супермаркетов, после чего продажа вяленой рыбы в магазине была приостановлена. Об этом сообщает пресс-центр Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Внеплановую проверку супермаркета провели после заболевания ботулизмом жителя Киева, который покупал рыбу в "АТБ-Маркет" по адресу улица полковника Потехина, 2. Так, Госпродпотребслужба отобрала в магазине образцы пищевых продуктов.

"По результатам лабораторных исследований Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (экспертное заключение № 014336 д.у. / 19 от 30.10.2019) обнаружено ботулинистические токсины в образце проб "Толстолобик вяленый потрошенный, 1 сорта"", – говорится в сообщении.

Ведомство обязало управляющего магазином временно приостановить реализацию рыбной продукции – толстолобик вяленый потрошенный и устранить обнаруженные нарушения.

Госпродпотребслужба призывает потребителей ответственно относиться к своему здоровью, обязательно обращать внимание при покупке продуктов питания, в частности рыбной продукции, на сроки и условия хранения, не употреблять пищевые продукты при малейшем подозрении относительно их качества, а также соблюдать требования по приготовлению и хранению сырья и блюд из мяса, рыбы в домашних условиях.

Ботулизм - тяжелое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы. Характерные симптомы: общая слабость; незначительная головная боль; пульс замедлен; упорные запоры; иногда рвота и понос; температура тела субфебрильная — до 37,3°C.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения сообщила откуда возникает ботулизм и какая профилактика заболевания. Ранее уже сообщалось о случаях заболевания из-за продуктов в супермаркете. Одним из заразившихся был 6-летний ребенок, который попал в реанимацию с ботулизмом от вяленой рыбы.

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