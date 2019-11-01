Популярный киевский супермаркет продает рыбу с ботулизмом

В Киеве обнаружили ботулизм в одном из супермаркетов, после чего продажа вяленой рыбы в магазине была приостановлена. Об этом сообщает пресс-центр Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Внеплановую проверку супермаркета провели после заболевания ботулизмом жителя Киева, который покупал рыбу в "АТБ-Маркет" по адресу улица полковника Потехина, 2. Так, Госпродпотребслужба отобрала в магазине образцы пищевых продуктов. "По результатам лабораторных исследований Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (экспертное заключение № 014336 д.у. \/ 19 от 30.10.2019) обнаружено ботулинистические токсины в образце проб "Толстолобик вяленый потрошенный, 1 сорта"", – говорится в сообщении. Ведомство обязало управляющего магазином временно приостановить реализацию рыбной продукции – толстолобик вяленый потрошенный и устранить обнаруженные нарушения. Госпродпотребслужба призывает потребителей ответственно относиться к своему здоровью, обязательно обращать внимание при покупке продуктов питания, в частности рыбной продукции, на сроки и условия хранения, не употреблять пищевые продукты при малейшем подозрении относительно их качества, а также соблюдать требования по приготовлению и хранению сырья и блюд из мяса, рыбы в домашних условиях. Ботулизм - тяжелое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы. Характерные симптомы: общая слабость; незначительная головная боль; пульс замедлен; упорные запоры; иногда рвота и понос; температура тела субфебрильная — до 37,3°C. Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения сообщила откуда возникает ботулизм и какая профилактика заболевания. Ранее уже сообщалось о случаях заболевания из-за продуктов в супермаркете. Одним из заразившихся был 6-летний ребенок, который попал в реанимацию с ботулизмом от вяленой рыбы.