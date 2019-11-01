Популярный киевский супермаркет продает рыбу с ботулизмом

В Киеве обнаружили ботулизм в одном из супермаркетов, после чего продажа вяленой рыбы в магазине была приостановлена. Об этом сообщает пресс-центр Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Внеплановую проверку супермаркета провели после заболевания ботулизмом жителя Киева, который покупал рыбу в "АТБ-Маркет" по адресу улица полковника Потехина, 2. Так, Госпродпотребслужба отобрала в магазине образцы пищевых продуктов.

"По результатам лабораторных исследований Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (экспертное заключение № 014336 д.у. / 19 от 30.10.2019) обнаружено ботулинистические токсины в образце проб "Толстолобик вяленый потрошенный, 1 сорта"", – говорится в сообщении.