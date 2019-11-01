Власти необходимо решить проблему Луганской ТЭС, чтобы не допустить катастрофы в области, - СМИ

Если власть не решит проблему Луганской ТЭС, область неминуемо ждет катастрофа, и миллион жителей могут остаться без света и тепла. Об этом идет речь в материале издания "Капитал" "Почему большие планы восстановления Донбасса не начнутся с малого - решения проблемы ЛуТЭС?".

Издание напомнило, что с 1 июня нынешнего года Россия перекрыла поставки угля на Луганскую ТЭС, отрезав ее от безальтернативного источника топлива. С 29 июля ЛуТЭС вынужденно перешла на использование природного газа, который стоит значительно дороже, чем антрацит. При таких условиях тарифы на электроэнергию для жителей области нужно поднять в несколько раз, но люди такого удара не выдержат.

"Между тем, социальная нагрузка Луганской ТЭС - огромна: энергоснабжение 1 млн жителей региона, 253 детских садиков, 293 школ, 53 медицинских учреждений. Остановка станции означает затопление горных выработок шахт Лисичанска, Первомайска и Золотого, прекращение подачи воды для 400 тыс. жителей, находящихся по ту сторону линии размежевания. А в зимний период - еще и паралич тепловых систем области", - отмечает издание.

Чтобы не допустить катастрофы в области, власти нужно немедленно принимать решение - или обеспечить поставки газа на станцию по ценам ниже рыночных, путем возложения PSO на НАК "Нафтогаз Украины", или компенсировать ТЭС разницу в стоимости электроэнергии.

"Делать-то что-то надо. Или зафиксировать PSO на газ на предлагавшемся ранее уровне 2895 грн. Или компенсировать Луганской ТЭС разницу между действующими ценовыми ограничениями на электроэнергию и себестоимостью производства электроэнергии на газе. Или, в конце концов, добиться разблокировки поставок угля", - отмечается в материале.

В противном случае, стратегический объект жизнеобеспечения выйдет из строя или будет вынужден начать веерные отключения, а ликвидация аварии обойдется довольно дорого, - предупреждает автор материала.

Напомним, 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа вместо угля при производстве электроэнергии. Причиной этого стало блокирование поставок антрацита на ТЭС с территории России. С 27 августа для экономии газа Луганская теплоэлектростанция перешла на работу одним энергоблоком.

Экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко ранее заявлял, что снижение цены на газ для Луганской ТЭС - единственная возможность обеспечить регион светом и теплом в условиях блокады поставок угля Россией.