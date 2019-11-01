Портфель депозитов физлиц ПУМБ в гривне превысил 7 млрд гривен

Портфель депозитов физических лиц ПУМБ в гривне превысил отметку в 7 миллиардов гривен.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Темпы прироста портфеля рекордные за всю историю ПУМБ на рынке Украины. Так, в октябре портфель депозитов (срочные и депозиты до востребования) физических лиц в гривне достиг 7 млрд гривен.

Прирост гривневого депозитного портфеля физических лиц банка составил + 37% или более 1 850 млн гривен с начала года.

По данным НБУ по состоянию на 1 сентября ПУМБ вошел в ТОП-5 банков по приросту депозитного портфеля в нацвалюте: банк занимает 5 место по объему прироста срочных депозитов в гривне и 4 - по приросту пассивного портфеля в гривне.

Рост гривневого депозитного портфеля обусловлен как удобной продуктовой линейкой депозитных продуктов, удовлетворяющих потребности многих клиентов, так и привлекательной доходностью до 17,5% годовых.

Так, ПУМБ предлагает своим клиентам депозит до востребования "Свободный" с привлекательной ставкой 12% годовых в гривне и доступом к средствам 24/7.

Для тех, кто хочет накопить как можно больше, есть срочные вклады "Накопительный" (ставка до 16,5% годовых в гривне, с возможностью пополнения) и "Доходный" (ставка до 17,5% годовых в гривне в зависимости от периода размещения).

Свои средства на депозитах в банке разместили уже более 95 тысяч клиентов.

Только с начала этого года их количество выросло более чем 27 тысяч человек или более +40%. Многие клиенты оценили преимущества открытия депозита прямо в мобильном приложении ПУМБ Online.

Напомним, всего в несколько можно открыть в мобильном приложении все три депозита.

По официальным данным НБУ, общий портфель средств розничных клиентов ПУМБ, который включает текущие и срочные депозиты в гривне и иностранной валюте, а также остатки на текущих счетах, по состоянию на 1 сентября 2019 составил 19,2 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) стал четвертым банком, который сможет осуществлять операции с запасами наличных Национального банка, а также обеспечивать банки в регионах наличными и принимать от них излишки наличных и изношенные купюры.