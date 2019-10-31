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  • Депутат Киевсовета назвал директора "земельного" департамента КГГА Оленича пророссийским провокатором
31 октября 2019, четверг, 20:26 9
Политика 2019-10-31T20:27:59+02:00
Українські Новини
Депутат Киевсовета назвал директора "земельного" департамента КГГА Оленича пророссийским провокатором

Депутат Киевсовета назвал директора "земельного" департамента КГГА Оленича пророссийским провокатором

Директор Департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации Петр Оленич является пророссийским сепаратистом и провокатором, заявил на своей странице в Facebook депутат Киевского городского совета от ВО "Свобода" Владимир Назаренко.

"Пока одни сдают наши территории и отводят войска в Золотом, сепаратисты проявляют себя в столице! Определить агрессоров в мирном городе стало возможно благодаря упрямству самого Оленича, да, мы говорим именно о нем. Петр Оленич является директором наиболее коррупционного "земельного" департамента. Слышали о протестах в течение последних лет относительно незаконных застроек о вырубке зеленых зон?" - написал Назаренко.

По его информации, на большую должность Оленич попал благодаря тесным связям с пророссийской семьей экс-нардепа от "Партии регионов" Ирины Бережной, которая в 2017 году погибла в ДТП. Депутат пояснил, что сейчас Оленич "подчиняется" матери Ирины Бережной.

"В прошлом, он - помощник Ирины Бережной. Позавчера произошло нападение пророссийских парней на мирных людей. Титушки отстаивали переименование Украинской улицы на "Ватутина" и "Московскую" и напали включительно на депутатов-националистов. После этого выпустили в эфир на "Россия-1", а комментировала его сама Бережная (мать, - ред.), которой подчиняется Оленич. В эфире нападение обсуждался и оправдывался около 15 минут", - отметил свободовец.

Объясняя связь с этими событиями Петра Оленича, киевский избранник подчеркнул, что в своих документах он упорно продолжает называть улицы пророссийскими названиями. Так, проекты решений, которые готовит его департамент, до сих пор содержат название "Ватутина".

"Как долго агрессоры будут бить наших людей в судах и свободно чувствовать себя в мирных украинских городах? Кто их нанял, чтобы выводить это в прайм-тайм туда, где мама Бережная оправдала своего Оленича? А может, пора положить конец информационной агрессии и чиновникам, которые грабят наш город, и за эти же деньги, устраивают пророссийские провокации?" - заключил Владимир Назаренко.
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