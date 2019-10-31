Депутат Киевсовета назвал директора "земельного" департамента КГГА Оленича пророссийским провокатором

Директор Департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации Петр Оленич является пророссийским сепаратистом и провокатором, заявил на своей странице в Facebook депутат Киевского городского совета от ВО "Свобода" Владимир Назаренко.

"Пока одни сдают наши территории и отводят войска в Золотом, сепаратисты проявляют себя в столице! Определить агрессоров в мирном городе стало возможно благодаря упрямству самого Оленича, да, мы говорим именно о нем. Петр Оленич является директором наиболее коррупционного "земельного" департамента. Слышали о протестах в течение последних лет относительно незаконных застроек о вырубке зеленых зон?" - написал Назаренко.

По его информации, на большую должность Оленич попал благодаря тесным связям с пророссийской семьей экс-нардепа от "Партии регионов" Ирины Бережной, которая в 2017 году погибла в ДТП. Депутат пояснил, что сейчас Оленич "подчиняется" матери Ирины Бережной.

"В прошлом, он - помощник Ирины Бережной. Позавчера произошло нападение пророссийских парней на мирных людей. Титушки отстаивали переименование Украинской улицы на "Ватутина" и "Московскую" и напали включительно на депутатов-националистов. После этого выпустили в эфир на "Россия-1", а комментировала его сама Бережная (мать, - ред.), которой подчиняется Оленич. В эфире нападение обсуждался и оправдывался около 15 минут", - отметил свободовец.

Объясняя связь с этими событиями Петра Оленича, киевский избранник подчеркнул, что в своих документах он упорно продолжает называть улицы пророссийскими названиями. Так, проекты решений, которые готовит его департамент, до сих пор содержат название "Ватутина".

"Как долго агрессоры будут бить наших людей в судах и свободно чувствовать себя в мирных украинских городах? Кто их нанял, чтобы выводить это в прайм-тайм туда, где мама Бережная оправдала своего Оленича? А может, пора положить конец информационной агрессии и чиновникам, которые грабят наш город, и за эти же деньги, устраивают пророссийские провокации?" - заключил Владимир Назаренко.