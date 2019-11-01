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01 листопада 2019, пʼятниця, 06:15 14
Суспільство 2019-11-01T08:51:21+02:00
Українські Новини
Від сьогодні на деяких вулицях Києва знову діють обмеження швидкості до 50 км/год

Від сьогодні на деяких вулицях Києва знову діють обмеження швидкості до 50 км/год

Транспорт, Обмеження руху, обмеження швидкості
Обмеження швидкості. Фото: pixabay.com
Обмеження швидкості. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 1 листопада, відновлюється обмеження швидкості руху транспорту в 50 км/год на 17 вулицях столиці, передають Українські Новини.

Так, в зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год.

Раніше Київміськрада дозволила рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня по 1 листопада.

Дані 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, оскільки не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків на одному рівні.

Дозволена швидкість руху збільшена таких ділянках: просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської); Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною й від вул. Газопровідної до Мінського проспекту); вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе за умови проведення капітального ремонту проїжджої частини); Кільцева дорога (від пр. Перемоги до вул. Трублаїні); Автодорога Р-69 (від вул. Озерної в межах Києва); просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського моста); просп. Ватутіна (від Московського моста до Керченської площі); вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків); Наддніпрянське шосе; Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе); Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного); вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного моста); просп. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі); просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської і від вул. Кіото до закінчення населеного пункту "Київ" за умови проведення капітального ремонту проїжджої частини); бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої); вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської); просп. Соборності (при установці розподільного транспортного огородження).

Як повідомляли Українські Новини, "Укравтодор" має намір посилити штрафи за перевищення швидкості.

Також обмеження максимальної швидкості руху транспортних засобів у населених пунктах-50 км/год набуло чинності 1 січня.

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