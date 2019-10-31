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31 октября 2019, четверг, 17:47 2049
Недвижимость 2019-10-31T18:46:39+02:00
Українські Новини
Кудрявцев за реформирование ГАСИ, вплоть до ее ликвидации

Кудрявцев за реформирование ГАСИ, вплоть до ее ликвидации

Реформа, Ликвидация, Алексей Кудрявцев, ГАСИ Украины
Алексей Кудрявцев. Фото: пресс-служба
Алексей Кудрявцев. Фото: пресс-служба

Бывший руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) Украины Алексей Кудрявцев считает, что прежде всего необходимо переформатировать ГАСИ, вплоть до ее ликвидации: "Все, что несет коррупционные риски, должно быть ликвидировано!".

Об этом он заявил в своем блоге на веб-сайте интернет-издания "Цензор.нет".

В то же время Кудрявцев настаивает, что стоит радикально изменить и упростить систему разрешений на строительство и контроля.

"Разрешения застройщик должен получать автоматически - через электронный кабинет. Так же автоматически можно получать сертификат о введении в эксплуатацию. Такая себе стройплощадка в смартфоне. При этом следует воплотить контроль за строительством по поэтапным принципу. Инспектор не теряет стройплощадку из виду. Но появляется там лишь несколько раз за все строительство, сопровождая его с момента котлована до самой сдачи. Этого достаточно, чтобы увидеть все проблемы, которые есть, и помочь застройщику их устранить. Инспектор не имеет права "кошмарить" застройщика. Со своей стороны застройщик не может не допустить инспектора на площадку (что сейчас практикуется нередко)", - написал автор блога.

Вторым шагом он считает прозрачность: все услуги, которые государство предоставляет участникам рынка, должны стать максимально доступными и прозрачными. Все действия контролирующих органов должны быть понятными для каждого застройщика.

Также необходимо ввести принцип справедливого и равного отношения ко всем участникам рынка. "Следует отменить практику отказов в получении разрешений и других документов на надуманным причинам. Единые правила игры для всех, кем бы ни был заказчик или каким бы ни был объект строительства. Единственное условие - соответствие пакета документов требованиям законодательства в сфере градостроительной деятельности. Точка", - подчеркнул эксперт.

Четвертым шагом он называет смену ГСН (государственных строительных норм), имея в виду системное реформирование государственных строительных норм с введением параметрического подхода.

"На самом деле, все просто. Строить красиво, честно, по-человечески - можно. Строить так, чтобы не искажать прекрасное лицо наших исторических городов - необходимо. Строить так, чтобы нашим новостройками гордились дети - надо. Удастся ли все это сделать? Очень надеюсь. У нас нет другого выхода", - подытожил Кудрявцев.

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