Нардеп Дубинский назвал Комарницкого новым киевским "решалой"

Журналист-расследователь и депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") заявил, что в Киеве обосновался новый-старый "решала" – главный коррупционер эпохи бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Денис Комарницкий. По информации СМИ и источников, за ним стоят советник Президента Украины, в прошлом известный "мафовик" Андрей Ермак, а также близкий друг мэра столицы Виталия Кличко Артур Палатный.

Об этом Дубинский сообщил на своем Youtube-канале.

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"Обратите внимание, как стихла вдруг информационная кампания вокруг мэра Киева Виталия Кличко. Мы же с вами буквально месяц-два назад обсуждали, что товарищ боксер берет перчатки, снимает с гвоздика, и идет из кабинета мэра. Обсуждали коррупционные схемы его окружения, Микитась в СИЗО, Микитась украл столько-то. С Шулявского моста украли 40 тонн металла и увезли их на стройку "Укрбуда". Столар со всеми его схемами. Вот эта раздача земель, кража денег на метро, на всем остальном – мы это с вами системно обсуждали. Вопрос по Кличко обратите внимание – кончился", – подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что власть обещала "убрать" Кличко от руководства Киевом, но этого не сделала.

"Для меня это дикая загадка. С таким накалом прийти к власти, как пришли, и так пукнуть в лужу по поводу Киевской городской администрации с разворованным Киевом, это нужно уметь. Но ведь уже все было – испугавшийся Кличко со своим окружением. Якобы уже было постановление на выходе об обысках в КГГА. Закон «О столице» принят в первом чтении. Все готово", – возмутился нардеп.

Дубинский уверен, что на развитие событий повлияли некие договоренности в высших кругах власти.

"У меня один вопрос – кто взял деньги за то, чтобы оставить Кличко? Ну и еще вопрос – кто такой Денис Комарницкий (бывший председатель фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевском городском совете), который сейчас появился в Киеве и рассказывает, что он "решала" от новой власти? Он сейчас обилечивает все коммунальные предприятия и бизнесменов. Лучше расскажите украинцам сами, а то это сделаю я", – резюмировал Дубинский.

Напомним, что СМИ называют Дениса Комарницкого человеком Андрея Ермака, который сейчас занимает пост советника Президента.

Также отметим, что, по данным источников, еще одним из кураторов Комарницкого является Артур Палатный – кум и друг детства Виталия Кличко.