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31 октября 2019, четверг, 16:33 82
Политика 2019-10-31T16:43:56+02:00
Українські Новини
Фигурант дела про "диктаторские законы" и экс-вице-спикер Игорь Калетник вернулся в Украину

Фигурант дела про "диктаторские законы" и экс-вице-спикер Игорь Калетник вернулся в Украину

Игорь Калетник, Возвращение в Украину
Игорь Калетник. Фото: Страна
Игорь Калетник. Фото: Страна

Фигурант дела о "диктаторских" законы Януковича, экс-вице-спикер ВРУ, экс-глава таможни Игорь Калетник вернулся в Украину. Вот его фото у Верховного суда 10 дней назад. Об этом сообщают Telegram-канале "UN сливы и груши". 

"Фигурант дела о "диктаторские" законы Януковича, экс-вице-спикер ВРУ, экс-глава Таможни Игорь Калетник вернулся в Украину. Вот его фото у Верховного суда 10 дней назад. Видно, что жизни потрепала немного, постарел. ГПУ закрыла дело в отношении Калетника и сняла его с розыска. Теперь он выходит - свободний человек. Диву даемся. Но это Украина, крошка", - говорится в сообщении.

Игорь Калетник. Фото: СтранаИгорь Калетник у Верховного суда Украины. Фото: Страна

Кстати, большинство "диктаторских законов" сегодня прекрасно работают. Некоторые были проголосованы при Порошенко даже в более жесткой редакции, чем при Януковиче. 

Как сообщали Українські Новини, ГБР собиралось взяться за прокуроров, расследующих дело экс-вице-спикера Рады Калетника.

Также СМИ сообщали, что образцовая таможня Калетника превратилась в коррупционную дыру благодаря новым руководителям.

В начале 2017 года Печерский районный суд Киева арестовал квартиру бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады Игоря Калетника.

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