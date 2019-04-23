ГБР возьмется за прокуроров, расследующих дело экс-вице-спикера Рады Калетника

2 апреля Печерский районный суд г. Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) открыть уголовное производство относительно невыполнения судебных решений и незаконное уголовное преследование бывшего первого вице-спикера Верховной Рады Украины Игоря Калетника со стороны Генеральной прокуратуры Украины. Прокуроры расследуют его участие в принятии народными депутатами так называемых диктаторских законов.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на адвоката Ирину Залюбовскую.

Адвокат обнародовала постановление от 2 апреля 2019 года, которым суд удовлетворил ее жалобу и обязал ГБР внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению о совершении прокурорами Генпрокуратуры ряда преступлений. А именно, незаконное уголовное преследование Игоря Калетника, превышение полномочий, невыполнение судебных решений.

Речь идет о решении Печерского райсуда Киева от 27 ноября 2018 года, в соответствии с которым Генпрокуратура в течение месяца была обязано закрыть уголовное производство по обвинению Калетника в принятии так называемых "законов 16 января" в связи с доказанностью отсутствия в его действиях признаков преступления и безосновательности и необоснованности подозрения.

Указанное судебное решение в данное время не выполняется прокурорами Генпрокуратуры.

"В целом за период 2015-2019 годов судами принято около 10 решений именно по указанному уголовному производству. Судьями установлена необоснованность подозрений, выдвинутых Калетнику, противоправность объявления его в розыск, умышленное затягивание следствия и обязательное закрытие указанного уголовного производства", - говорится в сообщении адвоката Залюбовской.

"28 апреля 2019 года исполняется ровно 5 лет, как ГПУ пытается имитировать проведение какого-то предварительного расследования, а на самом деле все это время осуществляет ни что иное как политическое преследование, используя ресурс правоохранительных органов при этом лишая Игоря Калетника гарантированных ему Конституцией прав и свобод", - написала адвокат.

Напомним, Игорь Калетник подал в отставку с должности первого заместителя председателя Верховной Рады Украины в феврале 2014 года. С тех пор Генпрокуратура преследует его за принятие парламентом законов "16 января".