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31 октября 2019, четверг, 16:21 60
Верховная Рада и партии 2019-10-31T16:26:18+02:00
Українські Новини
Бойко назвал позором отказ "Слуги народа" расследовать трагедию в Одессе 2 мая

Бойко назвал позором отказ "Слуги народа" расследовать трагедию в Одессе 2 мая

Одесса, Следственная комиссия, Одесская трагедия 2 мая 2014 года, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua/
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua/

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что отказавшись создать временную следственную парламентскую комиссию (ВСК) по трагедии 2 мая в Одессе, действующая власть пошла по пути предшественников.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

Вчера, 30 октября, парламент провалил голосование за проект Постановления №2198, внесенный фракцией ОПЗЖ, о создании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию событий 2 мая 2014 года в Одессе. Бойко назвал позицию представителей монобольшинства позорной.

"Монобольшинство отказалось поддержать создание ВСК по расследованию Одесской трагедии. Это позорная ситуация. Своим неголосованием они вынесли себе приговор", – подчеркнул Юрий Бойко.

Он напомнил, что 2 мая 2014 года в Одессе погибли более 50 человек, и создание ВСК должно было дать толчок для активизации расследования.

"Сейчас расследование этой трагедии заблокировано. Заблокировано по вине депутатов от монобольшинства. Справедливости требовали не только родственники погибших в той страшной трагедии, объективного расследования и правды требовало все украинское общество. Но вчера одесситам – тем, кто голосовали за эту власть – в этом отказали. Такие преступления не имеют срока давности.

На расследовании Одесской трагедии настаивают все международные организации, в том числе ООН и Совет Европы. Мы регулярно встречаемся с родственниками погибших и оказываем им необходимую помощь. Мы не отступим, не предадим людей и обязательно добьемся проведения объективного расследования. Справедливость должна быть восстановлена", – акцентировал сопредседатель фракции оппозиционеров.

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