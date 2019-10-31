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31 октября 2019, четверг, 15:52 440
Экономика 2019-10-31T15:53:58+02:00
Українські Новини
Реприватизация создаст токсичный фон для приватизации-2020, – СМИ

Реприватизация создаст токсичный фон для приватизации-2020, – СМИ

Приватизация, Реприватизация, Криворожсталь, Укртелеком
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua

Реприватизация ранее проданных активов отпугнет инвесторов и запланированная властью на 2020 год большая приватизация потерпит фиаско.

Об этом идет речь в материале интернет-издания "Бизнес. Медиа" "Продать со вкусом. ТОП-6 врагов большой приватизации".

"Даже разговоры, не прекращающиеся на протяжении нескольких последних лет, о возможной реприватизации тех или иных предприятий, которые были разгосударствлены много лет назад, могут создать в Украине тот токсичный фон, в котором не захочет пробовать свою удачу ни один инвестор. И все попытки провести Большую приватизацию-2020 потерпят фиаско", - говорится в материале.

Автор отметил, что эту угрозу понимают как в экспертной среде, так и во власти. В частности, премьер-министр Алексей Гончарук накануне инвестфорума в Мариуполе (Донецкая область) заверил, что к идеям реприватизации будут относиться очень осторожно, назвав их опасными. И подчеркнул, что власть заинтересована в привлечении инвестиций в страну. Как известно, в ближайшие 5 лет правительство рассчитывает привлечь в Украину 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

"Реприватизация – это очень опасно, это плохо, потому что инвестор в Украине должен чувствовать, что если он что-то проинвестировал, то безосновательно это у него никто не заберет. Нам нужно создать условия, когда люди будут вкладывать в Украину деньги и не будут бояться, что у них эти деньги просто заберут. А такая практика в Украине, к сожалению, в течение десятков лет существовала. Это то, что подрывает доверие в наше государство и делает ресурсы для нашего государства невероятно дорогими. Потому нужно очень осторожно относиться к таким идеям", - процитировал слова Гончарука автор.

Напомним, по информации средств массовой информации, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд гривен, вторая – 10,6 млрд гривен (2011 год). Причем, при повторной продаже "Криворожстали" удалось выручить в 5 раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации повторить не удастся.

Политолог Владимир Фесенко ранее заявил, что игры с реприватизацией принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу. А также уверен, что о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно будет забыть, поскольку ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизацию.

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