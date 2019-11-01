Гороскоп на сегодня: в чем секрет успеха в первый день ноября

Для тех, кому не хватает обобщенного гороскопа на 2019 год, общий астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 1 ноября советует проявить творчество и фантазию, уделить время близким. Если намечаются праздники, можно обойтись без излишеств – это лишнее. День удачный для приобретения смартфонов, ноутбуков и телекомоборудования. Также стоит позаботься о состоянии дома, проверить отопление, горячую воду и сообщить о проблемах.

Овен (март 21 - апрель 20)

Овны в первый день ноября смогут решить любые назревшие конфликты с помощью веры в себя и свои таланты, адекватной самооценки и независимости в поступках, мыслях и решениях. Вспомните, как оригинальность не раз вас выручала.

Телец (апрель 21 - май 21)

Если вы не схитрили в прошлый раз и разобрались с накопившимися мелкими делами, сегодня можете гордится собой и правильным решением будет поехать куда-то на уикенд. Проверьте, все ли в порядке в доме, не задерживают ли отопление.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

1 ноября стоит отложить все финансовые вопросы. Вы можете рассчитывать сегодня на поддержку семьи. На работе не игнорируйте важность командного духа. Если вы начальник – подбодрите подчиненных. В активной фазе сегодня находится секс.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Сегодня ракам важно четко понимать свои цели и быстро реагировать. Стены, которые вы возвели вокруг себя, настолько прочные, что близким сложно пробиться. Учтите это и не бойтесь, вы уже все смогли!

Лев (июль 23 - август 23)

Гороскоп на сегодня подготовил львам испытание на стойкость принципов. Не позвольте завистникам вас обмануть. Дома проверьте состояние сантехники и как работают батареи.

Дева (август 24 - август 22)

Энергия сегодня буквально переполняет дев. Можете смело направлять ее в те сферы жизни, где чувствовали ранее нестабильность. Вечером сходите куда-нибудь, если не хочется домой. Любителям посидеть дома звезды советуют провести время за любимым делом, например, поиграться.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Дом и семья – наиболее активная сфера сегодня для весов. Не игнорируйте своих близких людей. Также день благоприятный для финансовых дел.

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

Скорпионам сегодня самое время спланировать короткую поездку, а день провести не замкнуто, а в общении. Люди любят вас за отзывчивость. Не обязательно, что на выходных вам нужно потратить много денег – самое важное общение и минимум пафоса.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Если чувствуете, что вы устали, останьтесь лучше дома. Настоящие друзья поймут. Будьте искренни с собой. Завершить рабочую неделю лучше «без хвостов» – будете благодарны себе в понедельник.

Козерог (декабрь 22 - февраль 20)

Козерогами сегодня управляет фантазия. Используйте вдохновение во всем. Если дом кажется скучным, сделайте перестановку. И самое время проверить батареи.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Все, с ким вы общаетесь, это ваше отражение. Если эмоции и чувства сегодня в активной фазе, задумайтесь, на кого на самом деле вам нужно злиться. Примите свои ошибки, и вы станете сильнее.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Фактором успеха для рыб сегодня будет умение посмотреть на ситуацию под другим углом. Хороший день для планирования будущего в разных перспективах.