Нападение на ветерана АТО Вербича в Киеве: Украина будет просить Россию выдать подозреваемого

Украина намерена просить Россию выдать гражданина РФ Вячеслава Лукичева, подозреваемого в организации нападения на ветерана антитеррористической операции (АТО) Дмитрия Иващенко (Вербича) в Киеве.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить сроки расследования дела, которое ведет киевская полиция, о нападении 2 мая 2018 года на экс-бойца АТО Иващенко на Подоле в Киеве.

Ветеран АТО Дмитрий Иващенко (Вербич). Фото: фейсбук

Суд удовлетворил ходатайство и продлил сроки расследования до 3 ноября 2020 года включительно.

В материалах суда отмечается, что организатор нападения Лукичев 4 мая 2018 года покинул территорию Украины через пункт пропуска «Ягодин» в направлении государства Польша и на территорию Украины не возвращался.

С 7 мая 2018 он находится в розыске, расследование в его отношении остановлено.

Также подозреваемому заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

С 6 августа 2018 года Лукичев находится в розыске Интерпола.

"В настоящее время перед Генеральной прокуратурой Украины, как центральным органом Украины при международном сотрудничестве, инициировано предоставление гарантий об осуществлении международного сотрудничества по направлению запроса о выдаче подозреваемого в уголовном производстве", - сказано в материалах суда.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию, что участники нападения на ветерана АТО могут хранить оружие и взрывчатку.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2018 года полиция в Калининграде (Россия) задержала анархиста Вячеслава Лукичева.

В июле 2018 года Подольский районный суд Киева приговорил к 3 годам лишения свободы условно девушку-инвалида Екатерину Лапинскую за причастность к нападению на ветерана антитеррористической операции Дмитрия Иващенко (Вербича) в Киеве.

Установлено, что обвиняемая и еще 4 ее друзей 2 мая около 19:30 находились на ул. Константиновской в Подольском районе и заметили ранее незнакомого им Вербича, который шел одетый в футболку с портретным изображением, которое они приняли за националистическую украинскую символику.

В этот момент соучастник преступления, россиянин Лукичев сообщил Лапинской о намерении совершить нападение на участника АТО из-за национально-политических противоречий.

Подсудимая согласилась участвовать в этом преступлении и снимала нападение на видеокамеру.

Нападающие наносили ветерану АТО удары ножом, распыляли слезоточивый газ, пытались ударить его молотком по рукам и туловищу.

В результате нападения Вербич получил легкие телесные повреждения, а именно колото-резаные раны мелких тканей левой ягодицы и пояснично-крестцовой области.