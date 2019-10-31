подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
31 октября 2019, четверг, 11:25 12
Силовые структуры 2019-10-31T11:29:12+02:00
Українські Новини
Нападение на ветерана АТО Вербича в Киеве: Украина будет просить Россию выдать подозреваемого

Нападение на ветерана АТО Вербича в Киеве: Украина будет просить Россию выдать подозреваемого

Анархисты, Нападение на активистов, ветеран АТО, лукичев
Вячеслав Лукичев. Фото: розыскная база МВД
Вячеслав Лукичев. Фото: розыскная база МВД

Украина намерена просить Россию выдать гражданина РФ Вячеслава Лукичева, подозреваемого в организации нападения на ветерана антитеррористической операции (АТО) Дмитрия Иващенко (Вербича) в Киеве.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить сроки расследования дела, которое ведет киевская полиция, о нападении 2 мая 2018 года на экс-бойца АТО Иващенко на Подоле в Киеве.

Ветеран АТО Дмитрий Иващенко (Вербич). Фото: фейсбукВетеран АТО Дмитрий Иващенко (Вербич). Фото: фейсбук

Суд удовлетворил ходатайство и продлил сроки расследования до 3 ноября 2020 года включительно.

В материалах суда отмечается, что организатор нападения Лукичев 4 мая 2018 года покинул территорию Украины через пункт пропуска «Ягодин» в направлении государства Польша и на территорию Украины не возвращался.

С 7 мая 2018 он находится в розыске, расследование в его отношении остановлено.

Также подозреваемому заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

С 6 августа 2018 года Лукичев находится в розыске Интерпола.

"В настоящее время перед Генеральной прокуратурой Украины, как центральным органом Украины при международном сотрудничестве, инициировано предоставление гарантий об осуществлении международного сотрудничества по направлению запроса о выдаче подозреваемого в уголовном производстве", - сказано в материалах суда.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию, что участники нападения на ветерана АТО могут хранить оружие и взрывчатку.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2018 года полиция в Калининграде (Россия) задержала анархиста Вячеслава Лукичева.

В июле 2018 года Подольский районный суд Киева приговорил к 3 годам лишения свободы условно девушку-инвалида Екатерину Лапинскую за причастность к нападению на ветерана антитеррористической операции Дмитрия Иващенко (Вербича) в Киеве.

Установлено, что обвиняемая и еще 4 ее друзей 2 мая около 19:30 находились на ул. Константиновской в Подольском районе и заметили ранее незнакомого им Вербича, который шел одетый в футболку с портретным изображением, которое они приняли за националистическую украинскую символику.

В этот момент соучастник преступления, россиянин  Лукичев сообщил Лапинской о намерении совершить нападение на участника АТО из-за национально-политических противоречий.

Подсудимая согласилась участвовать в этом преступлении и снимала нападение на видеокамеру.

Нападающие наносили ветерану АТО удары ножом, распыляли слезоточивый газ, пытались ударить его молотком по рукам и туловищу.

В результате нападения Вербич получил легкие телесные повреждения, а именно колото-резаные раны мелких тканей левой ягодицы и пояснично-крестцовой области.

Больше новостей о: Анархисты Нападение на активистов ветеран АТО лукичев

Архив
Новости
Вячеслав Лукичев. Фото: розыскная база МВД
Нападение на ветерана АТО Вербича в Киеве: Украина будет просить Россию выдать подозреваемого 11:25
Кабмин объявил масштабное сокращение - увольняют более 18 тысяч госслужащих 11:21
Российский рубль "просел" в продаже и подорожал в покупке 11:09
Замок Сюри. Фото: NHK
Сначала Нотр-Дам, теперь еще одно наследие ЮНЕСКО: в Японии загорелся замок Сюри 11:07
Из-за закрытий почтовых отделений жители Кировоградщины готовы перекрывать дороги 10:55
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
В Золотом разведение, Зеленский обещает прорыв, а Гончарук уже поборол коррупцию 07:00 Мнение
Похолодает до -5 и пойдут дожди: прогноз погоды в Украине на середину недели 13:48 Карта
Вячеслав Чечило: Если Порошенко в ближайшее время не сядет, то садить будет он 11:23 Мнение
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
больше новостей
В Золотом началось разведение войск 12:13
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Добровольцы остались в Золотом, несмотря на разведение войск 16:15
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok