Напад на ветерана АТО Вербича в Києві: Україна проситиме Росію видати підозрюваного

Україна має намір просити Росію видати громадянина РФ В'ячеслава Лукічева, підозрюваного в організації нападу на ветерана антитерористичної операції (АТО) Дмитра Іващенка (Вербича) в Києві.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Прокуратура звернулася до суду з проханням продовжити строки розслідування справи, яку веде київська поліція, про напад 2 травня 2018 року на екс-бійця АТО Іващенка на Подолі в Києві.

Ветеран АТО Дмитро Іващенко (Вербич). Фото: фейсбук

Суд задовольнив клопотання і продовжив терміни розслідування до 3 листопада 2020 року включно.

В матеріалах суду зазначається, що організатор нападу Лукічев 4 травня 2018 року залишив територію України через пункт пропуску «Ягодин» у напрямку держави Польща та на територію України не повертався.

З 7 травня 2018 він знаходиться в розшуку, розслідування щодо нього зупинено.

Також підозрюваному заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

З 6 серпня 2018 року Лукічев знаходиться в розшуку Інтерполу.

"В даний час перед Генеральною прокуратурою України, як центральним органом України при міжнародному співробітництві, ініційовано надання гарантій про здійснення міжнародного співробітництва за напрямом запиту про видачу підозрюваного у кримінальному провадженні", - сказано в матеріалах суду.

Крім того, правоохоронці перевіряють інформацію, що учасники нападу на ветерана АТО можуть зберігати зброю і вибухівку.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2018 року полиция в Калінінграді (Росія) затримала анархіста В'ячеслава Лукічева.

В липні 2018 року Подільський районний суд Києва засудив до 3 років позбавлення волі умовно дівчину-інваліда Катерину Лапинську за причетність до нападу на ветерана антитерористичної операції Дмитра Іващенка (Вербича) в Києві.

Встановлено, що обвинувачена та ще 4 її друзів 2 травня близько 19:30 перебували на вул. Костянтинівській у Подільському районі та помітили раніше незнайомого їм Вербича, який йшов одягнений у футболку з портретним зображенням, яке вони прийняли за націоналістичну українську символіку.

В цей момент співучасник злочину, росіянин Лукічев повідомив Лапинській про намір здійснити напад на учасника АТО з національно-політичних суперечностей.

Підсудна погодилася брати участь у цьому злочині і знімала напад на відеокамеру.

Нападники наносили ветерану АТО удари ножем, розпилювали сльозогінний газ, намагалися вдарити молотком по рукам і тілу.

В результаті нападу Вербич отримав легкі тілесні ушкодження, а саме колото-різані рани дрібних тканин лівої сідниці і в попереково-крижовій області.