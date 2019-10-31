Сначала Нотр-Дам, теперь еще одно наследие ЮНЕСКО: в Японии загорелся замок Сюри

Ночью 31 октября в префектуре Окинава, Япония, древний замок Сюри, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, охватило пламя, передает NHK

В полиции уточнили, что полностью сгорел главный зал замка и одно из зданий комплекса, огонь уничтожил 4200 квадратных метров. Причина возгорания пока не известна. На месте работали 30 пожарных бригад. Пожар удалось погасить через 11 часов работы.

Замок построили около 500 лет назад, его признали национальным достоянием Японии в 1933 году. В годы Второй мировой войны он полностью выгорел. Главный зал специалисты восстановили в 1992 году, он стал местом проведения банкета для участников саммита G8.

В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и руины других замков государства Рюкю в префектуре.

Как сообщали Українські Новини, в апреле мир потрясла еще одна трагедия - сгорел легендарный Нотр-Дам де Пари в Париже. Старинный 850-летний собор Нотр-Дам является одним из символов столицы Франции, а также внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ЮНЕСКО приняло решение о защите культурного наследия в аннексированном Крыму, которое ранее оккупационные власти пытались уничтожить.