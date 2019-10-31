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  • Спочатку Нотр-Дам, тепер ще одна спадщина ЮНЕСКО: в Японії загорівся замок Сюрі
31 жовтня 2019, четвер, 11:07 9
Азія 2019-10-31T11:33:31+02:00
Українські Новини
Спочатку Нотр-Дам, тепер ще одна спадщина ЮНЕСКО: в Японії загорівся замок Сюрі

Спочатку Нотр-Дам, тепер ще одна спадщина ЮНЕСКО: в Японії загорівся замок Сюрі

ЮНЕСКО, пожежа, Японія, Історична пам'ятка, Окінава

Вночі 31 жовтня в префектурі Окінава, Японія, стародавній замок Сюрі, внесений у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, охопило полум'я, передає NHK.

У поліції уточнили, що повністю згорів головний зал замку і одна з будівель комплексу, вогонь знищив 4200 квадратних метрів. Причина спалаху поки не відома. На місці працювали 30 пожежних бригад. Пожежу вдалося загасити через 11 годин роботи.

Замок побудували близько 500 років тому, його визнали національним надбанням Японії в 1933 році. У роки Другої світової війни він повністю вигорів. Головний зал фахівці відновили в 1992 році, він став місцем проведення банкету для учасників саміту G8.

У 2000 році залишки стародавнього замку були внесені в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як і руїни інших замків держави Рюкю в префектурі.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні світ вразила ще одна трагедія - згорів легендарний Нотр-Дам де Парі в Парижі. Старовинний 850-річний собор Нотр-Дам є одним із символів столиці Франції, а також внесений до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, ЮНЕСКО прийняло рішення про захист культурної спадщини в анексованому Криму, яке раніше окупаційні власті намагалися знищити.

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