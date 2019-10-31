Из-за закрытий почтовых отделений жители Кировоградщины готовы перекрывать дороги. В "Укрпочте" это называют манипуляцией

За последние полгода в Бобринецком районе на Кировоградщине, существенно сократилась сеть почтовых отделений, а в самом райцентре Бобринце почта работает всего несколько дней в неделю. Кроме того, в районе, где из промышленных предприятий действует только типография, было сокращено 27 работников почтовой связи, что является бешенным показателем безработицы в сельской местности. Газеты доставляются, в основном, один раз в две недели. Из-за неудовлетворительной доставки подписка-2020 на газеты оказалась на грани срыва. Следовательно, местные жители жалуются на угрожающую ситуацию с обеспечением почтовой связи и настроены крайне решительно. При необходимости готовы даже перекрывать государственную трассу Кропивницкий-Николаев.

Об этом говорится в письме заместителя председателя Кировоградской областной организации Национального союза журналистов Украины, главного редактора местной газеты "Честь хлібороба" Игоря Леуса к Министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию, сообщил на странице в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В Национальном союзе журналистов признают, что ситуация с резким сокращением подписных тиражей газет является критической, и обусловлена, ​​во многом, сокращением почтовых отделений, а не развитием новых медиа и проникновением мобильного интернета.

"За разговорами о почтовой реформе и развитии интернета, многих украинцев в селах, за последние годы, лишили доступа к почтовым услугам, а читателей - к газетам, - подчеркивает Томиленко. - От нового Министра инфраструктуры и Правительства и издатели, и граждане заждались пересмотра губительных решений предыдущей власти по коммерциализации "Укрпочты". И чиновникам следует не отвергать эти жалобы, поступающие не только из Кировоградской области, и не доводить людей до перекрытия трасс".

Также в НСЖУ отмечают, что 21 ноября в Киеве созывается Всеукраинское совещание редакторов газет для рассмотрения критической ситуации с доступом украинцев к печатным СМИ. На мероприятие приглашены чиновники, руководство "Укрпочты" и народные депутаты.

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На данную информацию от НСЖУ оперативно отреагировал Генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский. В сообщении на персональной странице в социальной сети Facebook он написал, что с начала 2019 года в Кировоградской области было закрыто 0 отделений. Поэтому он официально заявил, что до опровержения и извинения со стороны НСЖУ прекращает всяческое общение с этой организацией.

"Уважаемые журналисты! Я уважаю свободу слова и уважаю Ваше право на информацию. .. Но когда Вы, на основе фейковой информации и пары обиженных уволенных руководителей из славетного минулого Sergiy Tomilenko Сергей Чернявский расшатываете ситуацию и играете с жизнями людей и их безопасностью - я сделаю все, чтобы люди об этом знали", - подчеркнул в публикации Смелянский.