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31 жовтня 2019, четвер, 08:05 3 Документ
Суспільство 2019-10-31T08:30:01+02:00
Українські Новини
Мати вбитого письменника Бузини попросила генпрокурора Рябошапку про особистий прийом

Мати вбитого письменника Бузини попросила генпрокурора Рябошапку про особистий прийом

Бузина, Руслан Рябошапка, Генеральна прокуратура України, Володимир Зеленський, Артем Захаров

Мати вбитого у 2015 році письменника Олеся Бузини Валентина Павлівна направила генпрокурору Руслану Рябошапці звернення з проханням про особистий прийом. Про це в Facebook написав її адвокат Артем Захаров, повідомляє портал strana.ua.

"Попередній генпрокурор відмовився прийняти потерпілу, викресливши її зі сформованого ГПУ списку. Чи змінилося щось в прокуратурі, і в який бік, скоро побачимо", - написав Захаров.

Нагадаємо, Олесь Бузина був убитий в квітні 2015 року на подвір‘ї   багатоповерхівки, де він мешкав. Зараз триває суд над обвинуваченими в його вбивстві Андрієм Медведьком і Денисом Поліщуком.

Валентина Бузина вже зверталася до Президента України Володимира Зеленського з проханням про особисту зустріч. Проте їй прийшла відповідь з підписом Руслана Рябошапки, який на той час був заступником керівника Офісу Президента. За її словами, той документ був "ні про що".

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