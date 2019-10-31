Мати вбитого письменника Бузини попросила генпрокурора Рябошапку про особистий прийом

Мати вбитого у 2015 році письменника Олеся Бузини Валентина Павлівна направила генпрокурору Руслану Рябошапці звернення з проханням про особистий прийом. Про це в Facebook написав її адвокат Артем Захаров, повідомляє портал strana.ua.

"Попередній генпрокурор відмовився прийняти потерпілу, викресливши її зі сформованого ГПУ списку. Чи змінилося щось в прокуратурі, і в який бік, скоро побачимо", - написав Захаров.

Нагадаємо, Олесь Бузина був убитий в квітні 2015 року на подвір‘ї багатоповерхівки, де він мешкав. Зараз триває суд над обвинуваченими в його вбивстві Андрієм Медведьком і Денисом Поліщуком.

Валентина Бузина вже зверталася до Президента України Володимира Зеленського з проханням про особисту зустріч. Проте їй прийшла відповідь з підписом Руслана Рябошапки, який на той час був заступником керівника Офісу Президента. За її словами, той документ був "ні про що".