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30 октября 2019, среда, 21:03 44
Политика 2019-10-30T21:04:28+02:00
Українські Новини
Буду работать несмотря ни на что, - реакция Кучера на давление

Буду работать несмотря ни на что, - реакция Кучера на давление

Поджог автомобиля, Алексей Кучер
Алексей Кучер.
Алексей Кучер.

Накануне во дворе, где проживает претендент на должность председателя Харьковской ОГА, в 10 метрах от его машины, сгорел автомобиль. Алексей Кучер прокомментировал попытки давления на него после того, как Кабинет министров рассмотрел проект указа Президента о его назначении, сообщает "Главком".

"Я по этому поводу уже обратился в правоохранительные органы и хочу выяснить что происходит, поскольку причины пока непонятны. Если окажется, что это какой-то знак (давления, - ред.), то на мое решение он однозначно никак не повлияет", - рассказал Кучер.

Также Алексей Кучер отметил, что его "цели и задачи определены и понятны".

"Когда я принимал решение, то понимал все эти вещи", - акцентировал кандидат в губернаторы.

Издание напоминает, что на внеочередных выборах в парламент в июле 2019 адвокат Алексей Кучер победил в мажоритарном округе №179 (город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской, Сахновщинский районы, центр округа - Красноград). Он набрал 50,61% голосов избирателей.

20 октября Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Алексея Кучера на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

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