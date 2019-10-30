Киевская МАН и Google провели тренинг для учителей по кибербезопасности

Самый современный опыт ИТ - педагогам. Именно это и стало целью проведения 29 октября 2019 Digital Academy от сертифицированного тренера Google for Education Антонины Букач для педагогов столицы и других регионов Украины. Тренинг, организатором которого выступил КПНЗ "Киевская Малая академия наук учащейся молодежи", проходил в рамках образовательного фестиваля управленческого мастерства "Kyiv Ed Fest" и месячника по кибербезопасности, при поддержке Совета национальной безопасности и обороны и Торгово-промышленной палаты Украины и при технической поддержке компании "Адамант". Трансляция велась через прямой эфир YouTube при поддержке Google Украина, сообщает сайт МАН.

В мероприятии приняли участие более 50 учителей школ Киева и более 5000 со всей Украины.

Открывая виртуальный урок для педагогов, вице-президент ТПП Украины Владимир Коляденко подчеркнул, что социально ответственный бизнес одной из своих задач ставит создание безопасных условий в информационном пространстве как для детей, так и для педагогов.

Во время мероприятия участники проработали цифровые инструменты и возможности Google для информационной безопасности в образовательной деятельности. В виртуальной среде они объединились и выполнили практические упражнения, которые представлены в руководстве по цифровому гражданству и безопасности, онлайн-курсе по сетевому этикету и безопасности. Педагоги Киева и других регионов Украины узнали, как наладить защищенное онлайн-взаимодействие между участниками образовательного процесса, как подключить систему управления службами и пользовательскими аккаунтами, использовать готовые методические решения для формирования навыков информационной безопасности и получили в подарок подготовленный кейс для внедрения в образовательную деятельность - специальное учебное приложение для смартфонов.

Уникальный формат мероприятия был реализован через организацию онлайн-взаимодействия всех участников за сочетание просмотра трансляции и выполнения упражнений в виртуальной среде Google класса. Как отметил директор Google Украина Олег Якимчук, поддержка учителей в вопросах информационной безопасности является очень важным направлением деятельности компании Google.

Тренинг в МАН. Фото: МАН

Мероприятия такого типа, как отметила директор КПНЗ "Киевская Малая академия наук учащейся молодежи" Ирина Полищук, является важной составляющей нового направления деятельности Киевской МАН именно в области кибербезопасности.