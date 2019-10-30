Завтра Рада рассмотрит законопроект об энергорынке, который требовали отозвать в ЕС

Завтра, 31 октября, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект № 2233 про внесение изменений в закон "О рынке электрической энергии", ответственным за подготовку которого является народный депутат Андрей Герус (фракция "Слуга народа").

Соответствующая информация размещена на веб-сайте Рады.

Ранее Первая энергетическая Ассоциация Украины обратилась к директору Секретариата Европейского энергетического сообщества Янезу Копачу с просьбой провести отдельные консультации по данному законопроекту относительно совместимости норм закона с положениями acquis Европейского Союза (ЕС) в сфере функционирования рынка электроэнергии.

В ответ Секретариат Энергосообщества выпустил официальное сообщение, где выразил обеспокоенность предложенными инструментами регулирования энергорынка, которые нарушают основные принципы европейского права. В сообщении, в первую очередь, обращается внимание на то, что Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предоставляются излишние свободы в регулировании граничной цены на рынках: "Внедрение ценовых ограничений на постоянной основе превышает право на регулирование оптовых цен, разрешенное в Третьем энергетическом пакете... Принятие фиксированных цен на законодательном уровне также приведет к тому, что украинский энергетический рынок окажется зарегулированным, и отклонение от европейской целевой модели закрепится навсегда. Постоянные ценовые ограничения искажают рыночные и инвестиционные сигналы, и приводят к значительным потерям в экономическом благосостоянии Украины".

К тому же, по мнению Янеза Копача, подобные методы регулирования торговых отношений не характерны для европейского энергетического сегмента. Отказ государства от контроля за уровнем цен на энергорынке ускорит интеграцию национальной сети с общеевропейской.

Как сообщалось ранее, Американская торговая палата призвала снять с рассмотрения законопроект "О внесении изменения в закон Украины "О рынке электрической энергии" (№2233). По мнению экспертов компаний — членов Палаты, законопроект нарушает обязательства Украины по договору об учреждении Энергетического сообщества и соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части реформирования энергетической отрасли, обеспечения справедливой конкуренции и создания условий интеграции в европейские рынки электроэнергии.

Напомним, 16 октября комитет Рады по энергетике одобрил ряд законопроектов, предусматривающих изменения в закон "О рынке электроэнергии".