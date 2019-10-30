подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
30 октября 2019, среда, 18:50 443
Верховная Рада и партии 2019-10-30T18:56:50+02:00
Українські Новини
Завтра Рада рассмотрит законопроект об энергорынке, который требовали отозвать в ЕС

Завтра Рада рассмотрит законопроект об энергорынке, который требовали отозвать в ЕС

Электроэнергия, Верховная Рада Украины, Рынок электроэнергии, Законопроект №2233
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Украинское Фото
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Украинское Фото

Завтра, 31 октября, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект №2233 про внесение изменений в закон "О рынке электрической энергии", ответственным за подготовку которого является народный депутат Андрей Герус (фракция "Слуга народа").

Соответствующая информация размещена на веб-сайте Рады.

Ранее Первая энергетическая Ассоциация Украины обратилась к директору Секретариата Европейского энергетического сообщества Янезу Копачу с просьбой провести отдельные консультации по данному законопроекту относительно совместимости норм закона с положениями acquis Европейского Союза (ЕС) в сфере функционирования рынка электроэнергии.

В ответ Секретариат Энергосообщества выпустил официальное сообщение, где выразил обеспокоенность предложенными инструментами регулирования энергорынка, которые нарушают основные принципы европейского права. В сообщении, в первую очередь, обращается внимание на то, что Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предоставляются излишние свободы в регулировании граничной цены на рынках: "Внедрение ценовых ограничений на постоянной основе превышает право на регулирование оптовых цен, разрешенное в Третьем энергетическом пакете... Принятие фиксированных цен на законодательном уровне также приведет к тому, что украинский энергетический рынок окажется зарегулированным, и отклонение от европейской целевой модели закрепится навсегда. Постоянные ценовые ограничения искажают рыночные и инвестиционные сигналы, и приводят к значительным потерям в экономическом благосостоянии Украины".

К тому же, по мнению Янеза Копача, подобные методы регулирования торговых отношений не характерны для европейского энергетического сегмента. Отказ государства от контроля за уровнем цен на энергорынке ускорит интеграцию национальной сети с общеевропейской.

Как сообщалось ранее, Американская торговая палата призвала снять с рассмотрения законопроект "О внесении изменения в закон Украины "О рынке электрической энергии" (№2233). По мнению экспертов компаний — членов Палаты, законопроект нарушает обязательства Украины по договору об учреждении Энергетического сообщества и соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части реформирования энергетической отрасли, обеспечения справедливой конкуренции и создания условий интеграции в европейские рынки электроэнергии.

Напомним, 16 октября комитет Рады по энергетике одобрил ряд законопроектов, предусматривающих изменения в закон "О рынке электроэнергии".

Больше новостей о: Электроэнергия Верховная Рада Украины Рынок электроэнергии Законопроект №2233

Архив
Новости
САП вызвало на допрос всех членов финкомитета Рады 19:42
Киевские студенты массово отравились на форуме в Мариуполе 19:33
Попавший в секс-скандал Яременко извинился перед Зеленским и удалил пост с "отмазкой" 19:17
Долг населения за газ и воду уменьшился: сколько должны украинцы 18:51
Завтра Рада рассмотрит законопроект об энергорынке, который требовали отозвать в ЕС 18:50
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Расходы на отопление можно сократить вдвое: как сэкономить на коммуналке 09:07
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Драка. Скриншот: YouTube/13 Канал
Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц 23:33
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
В Золотом началось разведение войск 12:13
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok