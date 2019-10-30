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30 октября 2019, среда, 16:13 494
Верховная Рада и партии 2019-10-30T16:15:06+02:00
Українські Новини
Юристы Рады "разнесли" законопроект о легализации азартных игр

Юристы Рады "разнесли" законопроект о легализации азартных игр

Азартные игры, Верховная Рада Украины, Законопроект №2285
Азартные игры (иллюстрация). Фото: 24tv.ua
Азартные игры (иллюстрация). Фото: 24tv.ua

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады рекомендовало направить проект Закона Украины "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр", разработанного Кабинетом Министров Украины, на доработку.

Об этом говорится в заключении, опубликованном на официальном веб-сайте Рады.

Главное научно-экспертное управление, рассмотрев законопроект, назвало дискуссионным предложение, изложенное в проекте закона об объявлении отелей категории "пять звезд", в которых будет проводиться деятельность по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино, специальными игровыми зонами. Потому, что это не вполне соответствует общепризнанному понятию таких зон.

"В проекте закона предлагается размещать игровые автоматы исключительно в залах игровых автоматов с учетом численности населения, а именно: не более одного игрового автомата на 1000 человек населения на соответствующей территории, но в любом случае не более 40 000 игровых автоматов на территории Украины. Считаем, что с целью минимизации негативного влияния азартных игр на население, игровая деятельность посредством игровых автоматов должна осуществляться исключительно в помещениях казино, без возможности открытия отдельных залов игровых автоматов за их пределами", - отметили юристы Рады.

В своем заключении Главное экспертно-научное управление также обратило внимание на то, что игровой автомат, игровой стол, ставкомат или беттинг машина является игорным оборудованием, поэтому их (в случае необходимости) целесообразнее сертифицировать, а не выдавать на них отдельную лицензию, как это предусмотрено в проекте закона.

"Указанное замечание также касается букмекерских пунктов. Напомним, что лицензия предоставляется на вид хозяйственной деятельности, а не на единицу игрового оборудования", - подчеркнули в документе.

Как ранее заявила бывшая госуполномоченная Антимонопольного комитета УКраины (АМКУ) Агия Загребельская, целью легализации игорного бизнеса должно быть не наполнение госбюджета, а защита интересов населения. Некачественная легализация рынка азартных игр в Украине может нанести большой вред обществу.

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