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  • Игнорирование проблем Луганской ТЭС в отопительный сезон может привести к социальному взрыву в регионе, – Омельченко
30 октября 2019, среда, 16:07 443
Экономика 2019-10-30T16:07:35+02:00
Українські Новини
Игнорирование проблем Луганской ТЭС в отопительный сезон может привести к социальному взрыву в регионе, – Омел

Игнорирование проблем Луганской ТЭС в отопительный сезон может привести к социальному взрыву в регионе, – Омельченко

Отопительный сезон, Луганская ТЭС, Центр Разумкова, Владимир Омельченко, Социальный взрыв
Отопление. Фото: nashemisto
Отопление. Фото: nashemisto

Директор энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (Центра Разумкова) Владимир Омельченко заявил, что если правительство оставит без внимания проблему Луганской тепловой электростанции (ТЭС), то это грозит ростом социального напряжения в области, которая рискует остаться в отопительный сезон без электроэнергии и тепла.

Об этом сообщило информационное агентство "УНИАН".

"Правительство не может не найти решения, потому что иначе будет социальный кризис в регионе", - отметил Омельченко.

По его мнению, существует несколько выходов из кризисной ситуации с Луганской ТЭС. Первый – это разблокирование поставок угля, второй – это специальная цена на газ от НАК "Нефтегаз Украины". Владимир Омельченко подчеркнул, что в условиях начала отопительного сезона увеличивается энергопотребление, необходимо включать тепло, обеспечивать граждан теплом, и ситуация с бесперебойным обеспечением в осенне-зимний период может усложниться, если не решить вопрос Луганской ТЭС.

"Эта станция, от нее зависит большая часть жителей, их энерго- и теплоснабжение. Нельзя допустить, чтобы были перебои в ее работе. Правительству необходимо выработать ту модель,  которая бы обеспечила область и ее жителей энергоресурсами", - сообщил Омельченко.

По его словам, правительству необходимо создать группу в правительстве, которая разработает решения, поскольку вопрос Луганской ТЭС – стратегически важный с  учетом нахождения региона в районе военных действий и в условиях развода войск, что должно усилить внимание властей к области и ее проблемам.

Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, на сжигание газа она вынужденно перешла в конце июля.

"Действующие цены на электроэнергию не покрывают стоимость газа, на который вынуждена перейти Луганская ТЭС из-за блокирования поставок угля из России, поэтому Кабинет Министров Украины должен установить специальную цену на газ для теплоэлектростанции", - отметил директор областного департамента ЖКХ Виталий Сурай.

Как сообщалось ранее, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины готово рассматривать вопрос цены на газ для Луганской ТЭС.

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