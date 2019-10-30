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30 октября 2019, среда, 14:28 82
Происшествия 2019-10-30T14:29:16+02:00
Українські Новини
Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена во Львове

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена во Львове

Покушение на убийство

Полиция 29 октября задержала подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена во Львове 15 мая 2019 года.

Об этом говорится сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"К раскрытию преступления были задействованы сотрудники уголовного розыска, следствия и другие специалисты. После проведения оперативных мероприятий и экспертиз установлена ​​личность злоумышленника - 49-летнего жителя Мостисского района (Львовская область)", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции задержали его 29 октября в Тернопольской области.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українські Новини, автомобиль BMW Х6 был поврежден в результате взрыва прикрепленной к нему взрывчатки 15 мая, на ул. Трускавецкой во Львове.

На оперативную линию "102" поступило сообщение от 47-летнего львовянина, владельца автомобиля BMW о том, что на ул. Трускавецкой во Львове произошел взрыв под его автомобилем.

По данным источника в правоохранительных органах, взорванный автомобиль BMW X6 принадлежит основателю и директору девелоперской компании "Парус Development" Олегу Манзию.

Взрыв произошел в тот момент, когда он ехал в автомобиле.

Установлено, что в результате взрыва никто не пострадал, автомобиль получил повреждения.

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