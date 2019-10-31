Гороскоп на сегодня: что советуют звезды в день Хэллоуина

Пока год Желтой Свиньи еще придержал несколько астрологических прогнозов, по гороскопу день Хэллоуина, 31 октября, будет богат на общение, удачным для коротких поездок, а также покупок бытовых предметов. При этом сегодня стоит избегать приобретения вещей, которые имеют религиозное значение.

Овен

Сегодняшний день для этого символа идеально подходит для обучения, которое принесет позитивный результат. Факторы успеха 31 октября станут активность, решительность, щедрость, добродушье, удачное стечение обстоятельств. Но будьте внимательны в общении.

Телец

Тельцам второй день подряд везет на любовном фронте. Среди факторов, влияющих на успех 31 октября, энергичность и быстрый переход от слов к делу. Судьба будет благосклонна к тем тельцам, которые захотят разобраться с бумажными делами на работе.

Близнецы

Девизом последнего дня осени для близнецов должна стать фраза "Семь раз отмерь – один раз отрежь". Проанализируйте все альтернативы перед принятием важных решений. Но в приоритете сегодня должны стать отношения с вашей парой.

Рак

День будет благоприятным для творчества и самовыражения. Если рутинная работа сегодня не приносит удовольствие, креативность вам в помощь. Нестандартные решения помогут ракам не поддаться хандре.

Лев

Львам стоит сегодня быть более рассудительными и не спешить ввязываться в авантюры. Представьте, что эмоции – это камешки в обуви, избавьтесь от них и почувствуйте, как легко стало идти.

Дева

Девам 31 октября нужно позаботиться о здоровье. Удачный день для покупок. Проверьте также, как работает домашняя техника и не нужно ли продиагностировать автомобиль.

Весы

Сегодня вы находитесь в центре внимания и это даст вам больше уверенности в себе. Если хочется расширить круг знакомств – этот день отлично подойдет. Но не переборщите – вашу харизму по достоинству оценят только хорошие друзья.

Скорпион

Наиболее активная сфера сегодня – деньги и покупки. Но не пренебрегайте релаксацией. Полезным будет посещение бани, бассейна, чтение книги, готовка любимого блюда или романтический вечер. Пусть это будет то, что поможет вам расслабиться.

Стрелец

Позитивное мышление – кредо стрельцов в день Хэллоуина. Мелкая повседневная работа пускай станет для вас подвигом, за который вы сделаете себе что-то приятное. Общение с друзьями сегодня пройдет на мажорной ноте.

Козерог

Козерогам 31 октября стоит хорошенько сосредоточиться на работе. Сделайте так, чтоб вас ничто не отвлекало, установите дедлайн на исполнение заданий.

Водолей

Сегодня водолеев может ждать миссия помочь людям, пусть это будет даже поддержка словом. Также благоприятный день для поездок.

Рыбы

Рыбы сегодня могут оказаться в ситуации, где нужно будет четко отстоять свое мнение. Выигрывает тот, кто сильнее. Но помните о благодарности людям, которые способствовали вашему росту. Скажите им об этом.