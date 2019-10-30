Руководителя филиала "Коневодства Украины" задержали по подозрению в получении взятки

Прокуратура Киева совместно со Службой безопасности Украины и Национальной полицией задержали руководитель филиала "Киевский Племконецентр" государственного предприятия "Коневодство Украины" по подозрению в получении взятки в размере 20 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Согласно материалам следствия, указанный чиновник требовал от предпринимателя 20 000 гривен за предоставление в аренду помещений филиала в г. Бровары Киевской области для осуществления деревообрабатывающей деятельности", - сказано в нем.

Руководителя филиала задержали в рабочем кабинете сразу после получения им обусловленной суммы.

На данный момент должностному лицо объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, государственное коневодство Украины потеряло 43 миллиона гривен и сельхозугодия из-за ненадлежащего уровня претензионно-исковой работы и бухгалтерского учета.