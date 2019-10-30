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30 жовтня 2019, середа, 14:07 19
Силові структури 2019-10-30T15:45:02+02:00
Українські Новини
Керівника філії "Конярства України" затримали за підозрою в отриманні хабара

Керівника філії "Конярства України" затримали за підозрою в отриманні хабара

СБУ, Прокуратура, Хабар, затримання, Конярство України, Київський Племконецентр
Коні. Фото: pixabay
Коні. Фото: pixabay

Прокуратура Києва спільно зі Службою безпеки України та Національною поліцією затримали керівника філії "Київський Племконецентр" державного підприємства "Конярство України" за підозрою в отриманні хабара в розмірі 20 тис. гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"Згідно з матеріалами слідства, вказаний посадовець вимагав від підприємця 20 000 гривень за надання в оренду приміщень філії в м. Бровари Київської області для здійснення деревообробної діяльності", - сказано в ньому.

Керівника філії затримали в робочому кабінеті одразу після одержання ним обумовленої суми.

На даний момент посадовій особі оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

Як повідомляли Українські Новини, державне конярство України втратило 43 мільйони гривень і сільгоспугіддь через неналежний рівень претензійно-позовної роботи та бухгалтерського обліку.

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